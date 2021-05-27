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Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых Delivery Club Tips, с помощью которого гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание.

Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести смартфон на QR-код официанта, который будет размещен на чеке, либо вложен в счет в виде карточки. После сканирования сервис предложит пользователю ввести сумму чаевых и удобный способ оплаты. Delivery Club Tips интегрирован с системами мобильных платежей Apple Pay и Google Pay, поэтому оставить чаевые можно не имея при себе банковской карты. Помимо этого, сервис позволяет дополнить чаевые комментарием, благодаря чему ресторан сможет собирать реальные отзывы и улучшать сервис.

На первом этапе сервис чаевых доступен ресторанам, подключенным к Delivery Club как к сервису доставки. Оставить заявку на подключение чаевых они могут в приложении Vendor App, с помощью которого получают заказы от Delivery Club. Новый раздел начнет появляться в личных кабинетах ресторанов с сегодняшнего дня. Delivery Club предоставит заведению все необходимые для старта POS-материалы. Delivery Club Tips уже интегрирован в системы автоматизации: если ресторан использует кассы r_keeper и iiko, индивидуальные QR-коды официантов будут печататься на чеках автоматически.

«Запуск Delivery Club Tips — часть нашей стратегии по созданию универсального приложения для решения любых вопросов, связанных с едой. Новый сервис будет отвечать потребностям всех: для ресторанов он станет возможностью повысить мотивацию официантов и их заработок, для гостей — простым способом поблагодарить официантов, для нас — возможностью увеличить количество контактов пользователей с Delivery Club. За последний год мы перестали быть только сервисом доставки. Сейчас рестораны также получают от нас заказы “навынос” и бронирования столов. Безналичные чаевые — еще одна задача, которую партнеры смогут решить с помощью Delivery Club», — сказал директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.

Дмитрий Степанов

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