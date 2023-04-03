Роботизация документооборота Delivery Club на базе ROBIN RPA

Проект был реализован командой ROBIN совместно с партнером, ИТ-провайдером «Konica Minolta».

Цель проекта: роботизировать цикл обработки первичной бухгалтерской документации. Об этом CNews сообщили представители ROBIN.

Служба документооборота Delivery Club ежегодно обрабатывает значительный объем первичной бухгалтерской документации. Операторы загружены рутинными задачами, а все возрастающий поток входящей информации повышает риск ошибок обработки действующими инструментами системы. Чтобы снизить нагрузку на сотрудников, в компании решили: автоматизировать ввод данных; перевести работу с документацией в электронный формат; создать цифровой архив.

На первом этапе ИТ-команда внедрила оптическое распознавание EasySeparate, которое обрабатывает первичную бухгалтерскую документацию бумажного и электронного формата. Для экспорта обработанных данных партнеры интегрировали EasySeparate с SAP.

ИТ-провайдер «Konica Minolta» реализовал проект за пять месяцев.

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Программные роботы: выгружают и синхронизируют справочники контрагентов и номенклатуру; создают заявки на расходование средств.

Внедрение гибких интегрированных инструментов позволило Delivery Club быстро справляться с большим потоком документов и ускорить ввод данных в SAP. Теперь сотрудники тратят на это в три раза меньше времени.

Использование программных роботов в связке с технологией OCR повысило точность и скорость распознавания, а также снизило число ошибок на стадии обработки. Решение на базе RPA оказалось выгоднее прямой интеграции.