Курьеры Delivery Club доставят бытовую технику

Delivery Club и DNS договорились о сотрудничестве в сфере курьерской доставки. Сервис выступает в роли логистического оператора и предоставляет своих курьеров-партнеров для доставки заказов, сделанных пользователями на сайте DNS. Об этом CNews сообщили представители Delivery Club.

Пока доставка работает только в Сочи и Казани — к ней подключено 30 точек ритейлера. После оформления заказа на доставку назначается курьер Delivery Club — он забирает покупку из магазина и доставляет ее напрямую клиенту. Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, доставляют заказы весом до 30 кг, не включая крупногабаритные товары. Заказы весом свыше 15 кг назначаются на автокурьеров Delivery Club. Как и при классической доставке, пользователь может проверить целостность упаковки и качество товара, и в случае каких-либо повреждений вернуть покупку курьеру — процесс возврата средств возьмет на себя DNS.

В апреле 2022 г. Delivery Club вышел на рынок B2B-логистики. Теперь компания предоставляет логистические услуги как крупнейшим игроками e-com рынка, так и среднему и малому бизнесу, которому требуется экспресс-доставка. Такие партнеры не размещаются в приложении сервиса — Delivery Club выступает исключительно в роли логистического оператора.

Помимо DNS к новому сервису от Delivery Club подключилось уже более 450 партнеров, включая ключевых игроков в различных отраслях рынка: X5 Retail Group, «Лента», «Вкусвилл», «Верный», «Куулклевер», Зоооптторг и др.

«В 2019 г. мы приняли стратегию, в рамках которой запустили доставку продуктов, лекарств и перестали быть исключительно сервисом по доставке готовых блюд. В 2022 г. мы начали продавать свою логистику сторонним компаниям. Подключение DNS на B2B-доставку — новый шаг в развитии этого направления. Теперь курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, будут доставлять новые категории товаров, с которыми ранее мы в В2В-сегменте не работали», — сказали представители Delivery Club.

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Delivery Club — сервис доставки готовой еды и доставки продуктов питания в России. По итогам 2021 г. выручка сервиса составила 16,2 млрд руб., что на 60% больше 2020 г. К Delivery Club подключено свыше 53 тыс. партнеров более чем в 300 городах страны.

DNS — комнания по продаже цифровой и бытовой техники в России. Сеть магазинов представлена более чем в 1000 городах: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.