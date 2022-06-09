CorpSoft24 автоматизировала процессы делопроизводства «Эвер нейро фарма»

Компания CorpSoft24 реализовала проект по автоматизации делопроизводства для ООО «Эвер нейро фарма» на базе платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

ООО «Эвер нейро фарма» – российский партнер крупного международного фармацевтического производителя полного цикла Ever Pharma. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве лекарственных препаратов по направлениям: неврология, интенсивная терапия, онкология, анестезия, гормональная терапия, лечение болевых синдромов. Команда Ever Pharma в России насчитывает более 100 сотрудников.

К 2021 г. динамика развития бизнеса ООО «Эвер нейро фарма» требовала перевести большее количество процессов в автоматизированный формат для быстрой обработки документов. Объем бумажного документооборота компании возрастал. Поиск, обработка, передача документов занимали много времени. Из-за большого количества операций, совершаемых вручную, повышался риск ошибок.

«Мы приняли решение на базе существующей платформы “1С:Предприятие 8.3” внедрить систему электронного документооборота предприятия “1С:Документооборот 8”, которая позволила бы решить самую актуальную на тот момент задачу – перенести процесс согласования рекламных материалов из почтовых систем в СЭД», – сказала Наталья Боярская, менеджер по обеспечению качества ООО «Эвер нейро фарма».

Специалисты CorpSoft24 реализовали проект за полтора месяца. В рамках внедрения было разработано пять шаблонов разных видов рекламной продукции. Кроме того, был создан процесс маршрутизации рекламы в зависимости от идентификации продукта.

В итоге были выполнены все основные цели проекта: повышение прозрачности процессов документооборота, исполнительской дисциплины, контроль исполнения поручений, сокращение объема бумажного документооборота. А также сокращение сроков и исключение ошибок при оформлении документов, обеспечение контроля и повышение скорости обработки, рассмотрения и согласования документов.

«Заказчик получил систему электронного документооборота, в функции которой включен процесс утверждения маркетинговой продукции. Первые результаты уже показывают высокую эффективность внедренного решения: время согласования рекламной продукции у заказчика сократилось на пять дней», – отметил Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

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Кроме того, был автоматизирован процесс определения справедливой рыночной стоимости лекторской активности с помощью программного решения «1С:Документооборот».

В ходе проекта специалисты CorpSoft24 реализовали интеграцию системы «1С:Документооборот» с существующей у заказчика программой «1С:Зарплата и управление персоналом». В систему загрузили более 200 документов по процессу определения рыночной стоимости лекторской активности, созданы необходимые базы данных, реализована быстрая отчетность о проведенных лекторских активностях и контроля сотрудников. В итоге была автоматизирована деятельность пяти подразделений, насчитывающих в общей сложности около 150 конечных пользователей. Автоматизация данного процесса позволит обрабатывать более 1000 различных документов по процессу в год, которые ранее обрабатывались в ручном режиме сотрудниками разных отделов.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне.

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С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.