Разработчики получили тестовый доступ к дистрибутиву СУБД «СберТеха» для работы с «1С:Предприятие»

«СберТех», российский разработчик ПО, открыл тестовый доступ к дистрибутиву системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin. Его можно скачать, заполнив форму на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Триальная версия предназначена для организации хранилища данных и их обработки в «1С:Предприятие». Для разработчиков доступна лицензия Standard для ERP (Enterprise Resource Planning) — это автоматизированная система управления предприятием) — под использование СУБД совместно с прикладным решением. Тестовый дистрибутив подходит для малого и среднего бизнеса, а также содержит все для настройки и работы «1С:Предприятие». Использование триальной версии допускается в целях ознакомления, без осуществления коммерческой деятельности.

Platform V Pangolin основана на базе PostgreSQL — одной из самых популярных СУБД. Продукт содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций, а также при построении высоконагруженных систем. Platform V Pangolin включает расширения в ядре, которые учитывают специфику «1С:Предприятие» и обеспечивают высокие показатели производительности и доступности. Для определенных сценариев быстродействие и производительность, по подсчетам «СберТеха», увеличены более чем на 15% относительно PostgreSQL. Platform V Pangolin подходит для работы со всеми распространенными решениями «1С». Развернуть СУБД можно как на собственных, так и на сторонних серверах, в том числе в облачных сервисах.

Ранее было проведено тестирование СУБД Platform V Pangolin с платформой «1С:Предприятие». Интеграция решений обеспечивает надежный российский техстек для управления бизнес-процессами, а также эффективную обработку и хранение больших объемов данных.

Для получения тестовой версии дистрибутива Platform V Pangolin необходимо заполнить форму обратной связи на сайте «СберТеха», после чего пользователю откроется доступ к личному кабинету с возможностью скачивания продукта. Дистрибутив доступен для всех популярных операционных систем.