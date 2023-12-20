Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Платформа «1С» прошла проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех»

Защищённый программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» прошел проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех».

Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» — высокоуровневая платформа для разработки и запуска на ней бизнес-приложений.

Продукт прошел все проверки на соответствие требованиям к сервисам платформы, а также технические испытания на стенде «Гостех».

После утверждения экспертного заключения Межведомственной рабочей группы по архитектуре Минцифры России «1С:Предприятие 8.3z» будет включено в каталог «Гостех» в качестве дополнительного сервиса платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

В Россию возвращаются офисы банков. Банковская цифровизация на грани провала. Опрос

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

В России создается решение для управления парком компьютеров на Windows и Linux на замену софту Microsoft

«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях

В России создан ИИ, который пишет код на Java и Python

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще