1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация, ред. 3.1 получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Программный продукт «1С:CRM. Модуль» для «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация», ред. 3.1, разработанный «1С-Рарус» прошел сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ 1С: Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Продукт может использоваться совместно с другими отраслевыми решениями, разработанными на базе конфигураций «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация», образуя единую комплексную информационную систему.

Решение «1С:CRM. Модуль для «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация», ред. 3.1 позволяет организовать эффективную работу отделов продаж, сервисного обслуживания, логистики, маркетинга, аналитической службы, службы качества и других подразделений на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри компании. Решение позволяет управлять всеми процессами взаимодействия с клиентами, работой с партнерами, поставщиками, организацией взаимоотношений внутри компании, созданием единого информационного пространства.

Новые возможности редакции 3.1 «1С:CRM. Модуль» для «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация»:

•Единая актуальная база клиентов.

•Гарантированная передача информации между подразделениями и сотрудниками без «информационных провалов»;

•Беспрерывное улучшение бизнес-процессов компании за счет их описания в рабочей среде.

•Единый инструмент для ведения взаимодействий с клиентами с целью управления процессом продаж.

•Объективные данные о каналах привлечения клиентов (ROI) и отслеживание спроса для расширения продуктовой линейки компании.

•Повышение удовлетворенности клиентов.

•Аналитическая отчетность для принятия управленческих решений.

Какие модули поддерживаются продуктом «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация», ред. 3.1

•Клиентская база.

•Инструменты управления продажами.

•Инструменты управления маркетингом.

•Инструменты управления сервисом.

•Инструменты тайм-менеджмента (ТМ).

•Инструменты управления проектами (РМ).

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•Инструменты управления ключевыми показателями деятельности (KPI).

•Инструменты управления бизнес-процессами компании (ВРМ).

•Доступ к системе через Интернет (WEB).

•Доступ к системе с мобильных устройств (iOS, Android, Windows).

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•IP-телефония (CTI).

•Диспетчеризация, рабочее место руководителей подразделений, менеджеров по приему и распределению входящих событий, контроль загруженности сотрудников подразделений с возможностью распределения/перераспределения загрузки между ними.

•Использование готового сервиса поддержки клиентов.

Подключение дополнительных модулей

•Работа с социальными сетями и мессенджерами, электронной почтой (омниканальность).

•Интеграция с сайтом компании, личным кабинетом клиента.

•Сервисы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ).

•Систематизация полного цикла сопровождения клиента.

Для работы конфигурации «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация», ред. 3.1 необходимо наличие установленной платформы «1С:Предприятие 8.3» (не ниже версии 8.3.16).

О группе компаний «1С-Рарус»

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 27 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.