Выпущен модуль «1С:CRM» для «1С:ERP.Управление холдингом»

Фирма «1С» и Центр разработки «1С‑Рарус» выпустили новый продукт «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP.Управление холдингом», редакция 3.1. Модуль протестирован на корректность работы с системой программ «1С:Предприятие» и имеет статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С:CRM. Модуль для 1С:ERP.Управление холдингом» — это набор готовых инструментов для управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщиками, а также взаимодействия внутри компании.

Модуль используется как дополнение к конфигурации «ERP.Управление холдингом» и отраслевым решениям, разработанным на ее основе.

С помощью CRM-модуля можно систематизировать полный цикл сопровождения клиентов, с возможностью подключить готовый сервис поддержки.

В решении используются технологии на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, помогающие экономить время: цифровые помощники, голосовой ввод и распознавание речи.

Модуль обеспечивает омниканальность: можно работать в едином интерфейсе с телефонией, социальными сетями и мессенджерами, а также с электронной почтой. Обеспечена интеграция с сайтом компании и личным кабинетом клиента.

Решение прошло тестирование на удобство применения и корректность работы с системой программ «1С:Предприятие» и имеет статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

Для пользователей решений линейки «1С:CRM» предназначен сервис «1С:ИТС Отраслевой КОРП» с расширенным перечнем услуг и с заявленным уровнем SLA.

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.