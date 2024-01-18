Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех»

Первым продуктом, включенным в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом CNews сообщил представитель фирмы «1С».

Перед включением в каталог платформа «1С:Предприятие» прошла все необходимые проверки на соответствие требованиям к цифровым продуктам «ГосТех», а также технические испытания на стенде «ГосТех». Экспертное заключение протокола испытаний продукта на стендах «ГосТех» утвердила Межведомственная рабочая группа по архитектуре Минцифры России.

«1С:Предприятие» – российская технологическая платформа, предназначенная для разработки прикладных решений по автоматизации работы государственных и коммерческих предприятий. За время существования платформы вендор и созданная им экосистема, состоящая из сертифицированных партнеров и представительного профессионального сообщества, создали более 500 отраслевых решений в различных видах деятельности.

«Внесение продукта в каталог «ГосТех» означает, что решение прошло необходимые проверки и соответствует всем критериям безопасности для использования в государственных информационных системах и сервисах. После включения платформы «1С:Предприятие 8.3z» разработчики со всей страны могут применить свои компетенции для новых заказчиков – федеральных и региональных ведомств, чьи информационные системы переводятся на платформу «ГосТех», – сказал директор ФКУ «ГосТех» Василий Слышкин.

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«Внесение платформы «1С:Предприятие 8.3z» в состав дополнительных сервисов «ГосТех» позволит нашим многочисленным партнерам с одной стороны быстро и эффективно решать задачи автоматизации государственных структур в первую очередь на региональном и муниципальном уровне, переиспользуя ключевые продукты компании «1С», для бухгалтерии, управлении договорами, расчетом зарплаты и управлением персоналом, автоматизацией документооборота, управлением государственными и муниципальными закупками, управлением имуществом государственного учреждения, управление автотранспортом и учетом ГСМ и многих других задач. Квалифицированные системные интеграторы, используя совместные преимущества платформы «ГосТех» и платформы «1С:Предприятие 8.3z» в составе дополнительных сервисов «ГосТех», смогут создавать специализированные решения на федеральном уровне в области медицины, сельского хозяйства, транспорта, образования, жилищно-коммунальных услуг и т.п.», – сказал основатель компании «1С» Борис Нуралиев.

Подать заявления на включение своих решений в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» может любой российский поставщик ПО, соответствующий требованиям к участникам закупок согласно 44-ФЗ, обладающий правами на цифровой продукт и применяющий стандарты разработки безопасного ПО.