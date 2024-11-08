Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Platform V Pangolin признана СУБД года для корпоративного сегмента

Один из флагманских продуктов компании «СберТех» стал лауреатом премии CNews Awards. Система управления базами данных Platform V Pangolin получила премию «СУБД года для корпоративного сегмента». Церемония награждения прошла 7 ноября на ежегодном мероприятии «CNews Forum 2024: информационные технологии завтра».

Platform V Pangolin — это реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Продукт доказал свою эффективность в ряде крупнейших компаний России. Решение СберТеха позволило осуществить миграцию самых нагруженных систем Сбера без потери надежности и производительности. В рамках программы по импортозамещению Сбер перевел на свою СУБД многие бизнес-процессы — сегодня она используется в архитектуре уже 740 автоматизированных систем. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

Изначальная ориентация на крупных клиентов сделала Platform V Pangolin оптимальным выбором для масштабных проектов с большими объемами структурированных данных. Значительные доработки СУБД в сфере производительности гарантируют быструю обработку больших объемов данных и поддержку высоконагруженных систем.

Возможность создавать глобальные индексы (в том числе уникальные) для секционированных таблиц — одна из важных доработок в продукте. Функциональность особенно актуальна, если перед компанией стоит задача миграции с высоконагруженных зарубежных СУБД или масштабирования уже существующих решений.

Решение сертифицировано по 4-му уровню доверия ФСТЭК России и имеет важные доработки в области информационной безопасности, что позволяет использовать Platform V Pangolin в объектах критической информационной инфраструктуры. Также решение включено в Реестр российского ПО и полностью подходит для задач импортозамещения.

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024
Маркет

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Получение этой награды — очередной символ признания профессиональным сообществом нашей СУБД. Мы создали конкурентоспособный отечественный продукт, который уже выбрали крупнейшие российские компании из различных отраслей экономики. Стабильная работа приложений и высокие показатели производительности сделали Platform V Pangolin надежной основой для высоконагруженных систем корпоративного уровня. Мы постоянно развиваем продукт, чтобы с его помощью компании могли выстраивать бизнес-процессы максимально эффективно».

Премия CNews Awards, учрежденная изданием CNews, создана для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики в России, определения наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях, выявления лучших компаний в сфере ИКТ и демонстрации влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Глава Минцифры: Учителям и медикам выдадут планшеты на двух российских ОС

Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: