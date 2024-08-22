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Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») сообщают об успешном тестировании своих продуктов — системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin с системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Компании подтверждают, что использование решений позволяет контролировать сохранность критически важных данных, обеспечивает их защиту и восстановление в случае сбоев, преднамеренного удаления или после кибератак.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Современные СУБД должны гарантировать надежное хранение информации и оперативное восстановление данных. Поэтому мы обеспечили совместимость Platform V Pangolin со средствами резервного копирования от "РуБэкап" — одного из ведущих поставщиков в отрасли. Пользователи нашей СУБД могут выбрать режим копирования, наиболее подходящий для своих задач. А надежная работа программного стека обеспечит сохранность информации, поможет значительно сэкономить время и память оборудования».

Кирилл Вихровский, генеральный директор «РуБэкап»: «Безопасность данных в современном мире для многих компаний является залогом существования. Резервное копирование данных — единственный надежный способ сохранить информацию. Мы уделяем особое внимание процессам безопасной разработки ПО, встроенному контролю обеспечения безопасности данных в соответствии с политиками информационной безопасности конкретного клиента, а также предоставляем уникальные для рынка технологии предотвращения потери данных, в том числе защитного преобразования резервных копий на базе стандартов ГОСТ».

Platform V Pangolin — один из флагманских продуктов «СберТеха», входит в состав цифровой облачной платформы Platform V. Система управления базами данных основана на хорошо зарекомендовавшей себя открытой СУБД PostgreSQL. Продукт можно использовать в масштабах корпораций, а также при построении высоконагруженных систем.

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RuBackup — система резервного копирования и восстановления данных. Решение создано с соблюдением требований к разработке безопасного программного обеспечения для защиты объектов критической инфраструктуры России. RuBackup эксплуатируется как в небольших, так и крупных компаниях с более чем 4000 защищаемых источников данных в одной инсталляции.

Platform V Pangolin и RuBackup зарегистрированы в Реестре российского ПО и полностью подходят для задач импортозамещения.

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