Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Система резервного копирования Platform V CopyWala от «СберТеха» обеспечит бизнесу защиту данных

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» представил систему резервного копирования и восстановления данных Platform V CopyWala. Она позволяет компаниям создать централизованный каталог резервных копий множества СУБД (систем управления базами данных) и упрощать работу с ними за счет возможностей администрирования. Инструмент поможет бизнесу обеспечить контроль критически важных данных, их сохранность и восстановление в случае сбоев, преднамеренного удаления или кибератак. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Продукт разработан для решения ключевых задач по управлению данными СУБД, основанных на ядре PostgreSQL. Platform V CopyWala дает возможность компактно хранить информацию и оптимально управлять большими объемами данных в масштабах крупных компаний.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сегодня защита информации становится стратегическим фактором устойчивости и адаптивности бизнеса. Понимая это, мы создали удобный современный инструмент, который не только сведет к минимуму риски потери данных, но и позволит нашим клиентам подойти к созданию СУБД более оптимально с точки зрения расходов и масштабирования ИТ-инфраструктуры. Наша система резервного копирования и восстановления данных станет надежным элементом безопасного импортонезависимого ИТ-ландшафта российского бизнеса».

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу
Бизнес

Platform V CopyWala усилил продуктовый портфель «СберТеха» по работе с данными. Используя решения в комплексе, бизнес может закрыть все этапы работы с данными: сбор, хранение, интеграцию, графическое управление, копирование, синхронизацию, мониторинг и другие. Такой подход помогает снижать расходы на создание высоконагруженных систем и уменьшить нагрузку на ИТ-инфраструктуру компаний.

Система резервного копирования Platform V CopyWala может поставляться как самостоятельный продукт, а также в комплексе с другими решениями «СберТеха» по управлению данными. Она зарегистрирована в Реестре российского ПО и обеспечивает необходимую защиту информации в соответствии с требованиями регуляторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще