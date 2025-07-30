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Interos


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Таинственный российский Linux Сбербанка научили работать с процессорами архитектуры RISC-V 1
28.11.2024 В реестр российского ПО внесли сразу две новых ОС Сбербанка 1
24.01.2022 Accenture инвестирует в Interos для безопасности цепочек поставок 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Interos и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2201 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 584 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 143 1
Accenture plc 687 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7799 2
Accenture Ventures - венчурный фонд 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16461 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21373 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26371 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54286 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6438 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12033 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2232 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1187 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4319 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1187 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15858 1
Intel x86 - архитектура процессора 1930 1
Linux - Debian GNU 502 1
SAP Ariba 298 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 962 1
Microsoft Windows 16045 1
Сбер - Сбербанк Технологии - SberOS 5 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 24 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber InterOs 1 1
Коваленя Алексей 13 1
Аверин Андрей 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 1
Россия - РФ - Российская федерация 151440 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49857 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9475 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5109 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2224 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 1
TAdviser - Центр выбора технологий 413 1
Ведомости 1115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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