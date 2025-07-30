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Interos
УПОМИНАНИЯ
Interos и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2201 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 584 1
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 143 1
|Accenture plc 687 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7799 2
|Accenture Ventures - венчурный фонд 4 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Аверин Андрей 2 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151440 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 413 1
|Ведомости 1115 1
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