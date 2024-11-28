В реестр российского ПО внесли сразу две новых ОС Сбербанка

В реестр отечественного ПО внесли две операционные системы разработки Сбербанка — InterOs и SberOs.



Linux Сбербанка в реестре

Как выяснил CNews, в реестр отечественного ПО попали две операционных системы — InterOs и SberOs. Обе ОС были внесены в реестр 27 ноября 2024 г.

Обе ОС были разработаны Сбербанком. Созданы они на базе на бесплатной и открытой системы Linux Debian. На Debian основано минимум три ОС из реестра отечественного ПО — Astra Linux, ALT Linux и ОС «Эльбрус».

Сбербанк Сбербанк внес две своих ОС в реестр отечественного ПО

SberOS и InterOs не являются первыми операционными системами, включенными в реестр. В сентябре 2023 г. в реестр российского программного обеспечения при Министерстве цифрового развития была добавлена серверная операционная система банка под названием Platform V SberLinux OS Server.

InterOs и SberOs

В Сбербанке пояснили CNews, что InterOs была разработана компанией для обретения полной технологической независимости. А именно для отказа от американской ОС Windows в своей сети банкоматов. «Она, InterOs, отвечает актуальным требованиям, которые Сбербанк предъявляет к процессу обслуживания клиентов в нашей сети», — рассказал изданию представитель банка.

Конкретных технических подробностей ОС Сбербанк в ответе на запрос CNews не раскрыл. Однако, из записи в реестре отечественного ПО видно, что система разработана на базе Debian для устройств самообслуживания. И работает с ЭВМ на базе процессорной архитектуры x86/x64.

Как и InterOs SberOS создана на базе Debian. В системе реализована модель rolling-update, при этом используются самые новые пакеты из Debian Testing и последнее стабильное ядро версии 6.4.

В начале октября 2023 г. издание TAdviser сообщало, что Сбербанк начал перевод автоматизированных рабочих мест своих сотрудников на SberOS. Подробности проекта в банке не раскрыли.

Серверная ОС Сбербанка

В мае 2023 г. Дочерняя компания Сбербанка «Сбертех» подавала заявку на реестр российского ПО при Минцифры на регистрацию собственной ОС Platform V SberLinux OS Server.

Platform V SberLinux OS Server — это операционная система для серверов. Такие ОС позволяют эффективно управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования (то есть представление данных об использовании вычислительных ресурсов серверов), а также развертывать прикладные сервисы и программное обеспечение в облаке. Они предназначены для одновременной работы множества пользователей и сервисов, что создает повышенные требования к надежности, отказоустойчивости, безопасности и масштабируемости, отметил технический директор «DатаРу» Алексей Коваленя в интервью «Ведомостям» .