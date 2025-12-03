«СберТех» и «Кауч» обеспечат бизнесу надежность и сохранность ИТ-инфраструктуры

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и «Кауч» подтвердили совместимость своих продуктов — операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server и платформы для управления безопасностью конфигураций «Кауч». Применение решений в связке обеспечит бизнесу надежность и сохранность ИТ-инфраструктуры, построенной на отечественной ОС. Об этом CNews сообщили представители «Кауч».

Разработчики провели тестирование, в ходе которого подтвердили корректную и стабильную работу платформы «Кауч» в окружении Platform V SberLinux OS Server. Платформа позволяет выявлять небезопасные настройки ИТ-ресурсов, а также в автоматизированном режиме приводить их в соответствие требованиям безопасности. Ее применение снижает трудозатраты специалистов по информационной безопасности (ИБ) и ИТ-администраторов на устранение уязвимостей конфигураций ПО. Операционная система от «СберТеха» обеспечит высокую производительность платформы, что позволит российским компаниям внедрить высокие стандарты безопасного конфигурирования ПО и повысить стабильность ИТ-ландшафта.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Подтвержденная совместимость продуктов «СберТеха» и «Кауч» позволяет нам предложить рынку надежный стек технологий для задач импортозамещения в сфере кибербезопасности. Комплексное использование решений поможет бизнесу выстраивать процессы управления безопасностью конфигураций ПО полностью на отечественных технологиях и без дополнительных затрат на интеграцию компонентов друг с другом».

Кирилл Евтушенко, генеральный директор «Кауч»: «Экосистемы отечественного ПО становятся новым стандартом в текущих реалиях российского рынка. Обеспечивая совместимость нашей платформы для управления безопасностью конфигураций с Platform V SberLinux OS Server, мы поддерживаем развитие клиентов, для которых важны надежность используемых ИТ-систем и независимость от зарубежных технологий».

Platform V SberLinux OS Server — российская серверная операционная система корпоративного уровня для создания безопасной, отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Продукт успешно закрывает потребности клиентов в инфраструктурном ПО и обеспечивает работу более 250 тыс. серверов. ОС зарегистрирована в Реестре российского ПО, имеет сертификат ФСТЭК и совместима со многими популярными программными и аппаратными инструментами отечественных поставщиков.

«Кауч» — платформа класса Security Configuration Management (SCM). Она предоставляет единую рабочую среду для отделов ИБ и ИТ, а также всех операций в рамках процесса управления безопасностью конфигураций: сканирования, безопасной настройки ИТ-ресурсов и мониторинга.