«СберТех» и «АТ Консалтинг» предложат комплекс решений для управления и защиты конфиденциальных данных

ИТ-компания «АТ Консалтинг» (входит в «Росатом») и разработчик программного обеспечения «СберТех» подтвердили совместимость решения «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» с системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и операционной системой (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Использование этих отечественных решений в связке позволит клиентам надежно защищать конфиденциальные данные даже в условиях высоких нагрузок и при эксплуатации на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Компании успешно протестировали комплексную работу своих решений. С помощью «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» от «АТ Консалтинг» были успешно реализованы важные сценарии управления конфиденциальными данными — создание, обновление и уничтожение ключей — в СУБД Platform V Pangolin DB от «СберТеха». Тестирование проводилось на специализированном оборудовании под управлением ОС Platform V SberLinux OS Server, также разработанной «СберТехом». Благодаря комплексному применению продуктов СУБД способна стать основой для хранения и обработки секретных данных и вместе с операционной системой обеспечить высокую результативность, отказоустойчивость, доступность и масштабируемость решения «АТ Консалтинг».

Программные продукты «СберТеха» и «АТ Консалтинг» зарегистрированы в реестре российского ПО и сертифицированы ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Это означает, что решения отвечают требованиям регулятора к средствам защиты информации и могут совместно использоваться в высоконагруженных и критически важных системах.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «СберТех» развивает партнерство с ведущими представителями отечественной ИТ-отрасли. Такие проекты не только поддерживают стратегию импортозамещения, но и создают основу для дальнейшего развития совместных технологий, способных обеспечить независимость и устойчивость ИТ-инфраструктуры государственных и корпоративных заказчиков».

Денис Ковалев, директор по информационной безопасности «АТ Консалтинг», сказал: «Мы развиваем продуктовое направление «ЦУП 2.0», уделяя особое внимание его совместимости с ключевыми отечественными разработками. Совместное тестирование с продуктами «СберТеха» показало, что российские компании могут успешно объединять экспертизу и создавать решения, полностью соответствующие требованиям современного рынка».

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

«ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» — решение для безопасного хранения и распространения секретов (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов, технических учетных записей и пр.), а также для контроля за использованием доступов в сложных, высоконагруженных ИТ-инфраструктурах.

Platform V Pangolin DB — реляционная система управления базами данных, представляющая собой специальную сборку PostgreSQL с более чем 80 доработками для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения сервисов. Надежность и эффективность СУБД доказываются эксплуатацией в крупнейших компаниях России из различных отраслей экономики.

Platform V SberLinux OS Server — российская серверная операционная система корпоративного уровня для создания безопасной, отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Продукт успешно закрывает потребности клиентов в инфраструктурном ПО и сегодня обеспечивает работу более 250 тыс. серверов. ОС зарегистрирована в реестре российского ПО, имеет сертификат ФСТЭК и совместима со многими популярными программными и аппаратными инструментами отечественных поставщиков.

