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«Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

«Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«Инферит», российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и компания РОСА, разработчик системного программного обеспечения, объявили о завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы управления средой виртуализации ROSA Virtualization. Тесты подтвердили совместимость работы ROSA Virtualization и ОС «МСВСфера Сервер» 9 в гостевых виртуальных машинах.

Теперь клиенты ОС «МСВСфера Сервер» 9, серверной редакции ОС от «Инферит», смогут использовать ROSA Virtualization для организации работы виртуальной инфраструктуры. Данная платформа сертифицирована ФСТЭК России и обеспечивает весь необходимый функционал для создания, конфигурирования и управления виртуальными машинами.

ROSA Virtualization — корпоративная платформа виртуализации серверов и рабочих мест. Она оптимизирует ИТ-инфраструктуру, гарантируя высокую производительность, надежность и масштабируемость для критически важных приложений. ROSA Virtualization подходит для корпоративной и государственной ИТ-инфраструктуры, обеспечивает безопасность, стабильность и отказоустойчивость, а также удовлетворяет всем требованиям российских регуляторов.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 представляет собой универсальную серверную ОС на базе ядра Linux. Является полноценной альтернативой зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux. Ее особенность – высокая степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого семейства. Это значит, что если инфраструктура компании построена на базе одной из этих систем, то она сможет безболезненно мигрировать на ОС «МСВСфера» 9 без необходимости кардинальной перестройки привычных процессов. ОС «МСВСфера» включена в реестр Минцифры. Вендор обеспечивает полноценную техническую поддержку продукта на протяжении всего жизненного цикла, регулярный выпуск обновлений и исправлений для обеспечения безопасности и стабильности работы. Все репозитории ОС расположены на территории России. Команда «Инферит ОС» уделяет большое внимание адаптации своих решений под задачи российских пользователей. Активно расширяется пул технологических партнеров для обеспечения совместимости «МСВСферы» с отечественным аппаратным и программным обеспечением.

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«Партнерство с НТЦ ИТ РОСА позволяет предложить клиентам ОС "МСВСфера" современный инструментарий виртуализации, полностью соответствующий требованиям регуляторов по импортозамещению и безопасности. С ROSA Virtualization пользователи нашей ОС смогут гибко управлять вычислительными ресурсами, легко масштабировать среду под растущие потребности бизнеса. Теперь мы можем предоставить им надежное отечественное решение, не уступающее по функциональности западным аналогам», – отметил Дмитрий Баранов, директор продуктов Инферит ОС».

«Завершение испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization открывает новые возможности для наших клиентов. Теперь они могут использовать высокопроизводительное и сертифицированное решение для построения отказоустойчивой и масштабируемой виртуальной инфраструктуры на базе отечественных технологий. Мы уверены, что это партнерство станет важным шагом в обеспечении технологической независимости и безопасности ИТ-инфраструктуры наших клиентов», – сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию РОСА.

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