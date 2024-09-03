Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, была подтверждена корректность и надежность работы решений в сценариях безагентного резервного копирования виртуальных машин под управлением ROSA Virtualization 2.1 с использованием системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Программное обеспечение RuBackup представляет собой профессиональное решение для защиты и восстановления данных. Оно обладает высокой масштабируемостью и соответствует всем требованиям для защиты критически важной инфраструктуры корпоративных клиентов. Основные области применения RuBackup включают виртуальные инфраструктуры, системы управления базами данных, физические серверы, дата-центры и облачные сервисы. Продукт включен в «Реестр отечественного ПО» Минцифры России, что делает его доступным для использования в государственных и муниципальных организациях, а также в рамках программ импортозамещения.

ROSА Virtualization — это комплексное решение для виртуализации, которое включает в себя инструменты для создания, управления и мониторинга виртуальной среды. ROSA Virtualization служит отличной альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов. ROSA Virtualization версии 2.1 является сертифицированным средством виртуализации четвертого класса защиты ФСТЭК России, а также обладает сертификатом Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии.

Сертификация стала возможной после полнофункционального тестирования, в ходе которого были проверены различные сценарии взаимодействия между программами. Данная аттестация подтверждает, что использование RuBackup и ROSA Virtualization 2.1 обеспечивает сохранение данных и возможность их оперативного восстановления в случае необходимости. Это особенно важно для субъектов критической информационной инфраструктуры, которые теперь могут бесшовно переходить на отечественное ПО и соответствовать требованиям российских регуляторов.

Кирилл Вихровский, генеральный директор «РуБэкап»: «Наше сотрудничество — важный шаг в укреплении безопасности ИТ-инфраструктур и обеспечении сохранности данных наших клиентов. Поддержка одной из российских систем виртуализации, ROSA Virtualization, позволяет нам предлагать рынку решение, которое не только полностью отвечает требованиям регуляторов, но и гарантирует надежность и устойчивость работы в любых условиях».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию АО «НТЦ ИТ РОСА»: «Наше партнерство с RuBackup — это не просто технологическая интеграция, но и стратегический шаг в направлении полного импортозамещения. Совместная сертификация и успешное тестирование продуктов показывают, что российские вендоры разрабатывают продукты, не уступающие зарубежным аналогам в вопросах функциональности и безопасности».