Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины

Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в деревнях и селах Жуковского района Брянской области. Благодаря развитию телеком-инфраструктуры в трех населенных пунктах скорости мобильного интернета выросли почти в два раза, а в селе Задубравье жители впервые смогли воспользоваться всеми преимуществами сотовой связи и мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Настоящий цифровой прорыв произошел в селе, где проживают более 300 человек – в Задубравье впервые появилась связь и высокоскоростной мобильный интернет. Инженеры «МегаФона» установили там базовую станцию, которая поддерживает передачу данных в сети четвертого поколения, технологию VoLTE и обеспечивает стабильное интернет-соединение на максимальной скорости до 50 Мбит/с.

Новые телеком-объекты заработали также в крупнейших деревнях Жуковского района – Гришиной Слободе и Никольской Слободе. Ощутить улучшение параметров связи смогли около 2 тыс. местных жителей и сотни водителей, проезжающие ежедневно по федеральной трассе Р120. Эта дорога связывает Брянск с Орлом, Смоленском и Белоруссией.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Кроме того, связисты улучшили связь в поселке Гостиловка, где проживают более 700 человек. Благодаря новой базовой станции абоненты «МегаФона» могут пользоваться цифровыми сервисами на еще более комфортных скоростях – скорость передачи данных достигает 60 Мбит/с.

«Мы продолжаем развивать сеть в сельской местности, где качество связи напрямую влияет на доступ к образованию, медицине и экономическим возможностям. Особое внимание уделяем локациям, где раньше не было связи. Мобильный интернет выводит на новый уровень качество жизни местных жителей: дистанционная работа, онлайн-курсы, видео-консультации докторов, общение с родными и близкими – все теперь реально», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Брянской области Евгений Данкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Власти продадут 5G-частоты с молотка по цене от 21 миллиардов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще