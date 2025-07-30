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«Р7» запускает программу индивидуальной инженерной поддержки клиентов «Стартовые часы»

«Р7» запускает новую программу расширенной технической поддержки для корпоративных клиентов. Программа «Стартовые часы» предоставляет бесплатную индивидуальную техническую помощь при покупке серверных продуктов от 5 тыс. лицензий.

Объем стартовых часов зависит от масштаба закупки. Клиенты с 5000–9999 лицензий получат до 20 часов поддержки. Для заказчиков с 10000–24999 лицензий предусмотрено до 40 часов. Крупные организации с количеством лицензий от 25000 до 49999 смогут воспользоваться 60 часами инженерной помощи.

Специалисты помогут с развертыванием решений в различных архитектурах, с подключением шаблонов мониторинга и настройкой планов резервирования, а также проконсультируют по техническим вопросам.

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