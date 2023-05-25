Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» объявили о сотрудничестве

Merlion и российская компания-разработчик «Айти бастион» подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого будут совместно продвигать PAM-решение вендора. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«СКДПУ НТ Компакт» - решение, которое контролирует действия внешних и внутренних администраторов, аутсорсеров, поставщиков ИТ-услуг и других привилегированных пользователей. Полноценная РАМ-система в формате компактного ПАК используется в отсутствии специально оборудованных ЦОД. Продукт устанавливается не в разрыв сетевого трафика и не требует агентов на целевых системах.

Решение регистрирует все сеансы работы по протоколам администрирования RDP, SSH, VNC и других. Функция оптического распознавания символов, клавиатурного ввода, буфера обмена, запуска процессов и передачи файлов позволяет анализировать все действия привилегированных пользователей в реальном времени. Поэтому реагирование на возникающие инциденты происходит моментально. Благодаря созданию долгосрочных архивов записей видео и метаданных сессий упрощается процесс проведения аудитов. Также система способна в автоматическом режиме блокировать сеанс доступа пользователя по истечении определенного времени или при его неактивности.

«СКДПУ НТ Компакт» подходит как для компаний МСП с небольшой ИТ-структурой, так и для территориально-распределенных организаций. Продукт особенно актуален для компаний малого и среднего бизнеса, которые работают как контрагенты или входят в цепочки поставок.

«Компания Merlion - один из лидеров рынка, и сотрудничество с ними для нас очень интересно. Мы уже плодотворно работаем по нескольким направлениям. Считаю, что совместными усилиями мы с Merlion сможем быстрее донести до российского бизнеса важность вопросов информационной безопасности. Сейчас в фокусе внимания продвижение нашего продукта «СКДПУ НТ Компакт» - функционального решения для контроля администраторов и подрядчиков как в больших, так и в маленьких организациях», - отметил генеральный директор «Айти бастион» Сергей Бочкарев.

«Спрос на отечественные программные продукты, в том числе и в разрезе ИБ, сейчас переживает настоящий бум, - сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Включение в дистрибьюторский портфель ПО решения компании «Айти бастион» означает расширение возможностей для наших партнеров-системных интеграторов в их проектной деятельности - и мы в сотрудничестве с «Айти бастион» будем помогать им в этом».

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Благодаря сотрудничеству с «Айти бастион» партнеры Merlion смогут предлагать широкому кругу заказчиков надежное компактное решение, которое обладает полным набором функций по контролю за администраторами и аутсорсерами на инфраструктурах МСП. А российский ИБ-разработчик сможет минимизировать риски утечек в компаниях на более обширных территориях и в новых регионах.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion - Сергей Расколов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

«Айти бастион» - российский вендор, разработчик комплекса СКДПУ НТ. Компания существует с 2014 г. и занимает более 50% российского рынка PAM-решений (Privileged Access Management). На начало 2023 г. заказчики «Айти бастион» – более 180 российских компаний из разных отраслей, в том числе нефтегазовой, энергетической, банковской, организаций государственного сектора, ритейла и медицины. Комплексное СКДПУ НТ внесен в Реестр отечественного ПО и сертифицирован ФСТЭК России по УД4.