«Точка Банк» запустил ВЭД-калькулятор для расчета стоимости комиссии международных платежей — в формате миниприложения в Telegram

«Точка Банк» первым среди банков запустил ВЭД-калькулятор для расчета стоимости комиссии при проведении международных платежей. Это поможет предпринимателям заранее рассчитать все расходы и выбрать самый выгодный способ перевода за рубеж. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Любой пользователь в мини-приложении Telegram-канала «ВЭД от Точка банк» сможет мгновенно рассчитать стоимость валютного платежа. Калькулятор показывает реальную стоимость комиссии и сроки доставки денег за рубеж.

Как работает инструмент: после запуска приложения необходимо ввести валюту, страну и сумму; нажать «Рассчитать»; приложение за несколько секунд рассчитает комиссию и покажет итог.

Калькулятор станет незаменимым инструментом для предпринимателей, которые работают с платежами за рубеж. Это могут быть: собственники ИП/ООО; CEO/COO/CFO; внешнеэкономические менеджеры; бухгалтера.

«На рынке международных платежей сегодня значительную долю занимают агентские расчеты, при этом структура комиссий по таким операциям остается непрозрачной для многих предпринимателей. Часто в рекламе указываются минимальные ставки «от…», тогда как фактическая стоимость перевода оказывается значительно выше. Мы создали калькулятор на базе платформы международных расчетов «Точки», чтобы дать предпринимателям прозрачный инструмент для оценки стоимости операций. Достаточно ввести сумму сделки и валюту — сервис покажет ориентировочную комиссию и срок исполнения платежа. Это позволяет заранее понимать реальные условия и принимать более взвешенные финансовые решения», — отметила лидер направления «ВЭД импорт» «Точка Банка» Анна Давыдова.

