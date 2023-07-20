Разделы

ИТ в банках
|

«Точка» поможет предпринимателям «поймать» самый выгодный курс юаней и тенге

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» поможет купить китайские юани и казахстанские тенге по наиболее выгодному курсу. Такая опция экономит время предпринимателей, так как им не придется в течение дня ждать момент, когда нужная валюта будет доступна по наилучшей цене.

Опция «ловли» курса для юаней и тенге появилась в интернет-банке «Точки». Чтобы воспользоваться ею, предпринимателю нужно просто задать в сервисе желаемый курс валюты. Если такой появится в течение дня — «Точка» его «поймает» и купит нужное количество валюты для конкретного клиента.

«Китай и Казахстан — одни из основных торговых партнеров для российских предпринимателей. По данным «Точки», доля импорта из этих стран в России в первом полугодии 2023 составляет 42% и 5% соответственно. Мы знаем, что предприниматели в большинстве случаев предпочитают рассчитываться с контрагентами из других стран в их национальной валюте, так как это упрощает перевод денег из одного банка в другой. Чтобы помочь предпринимателю сэкономить на трансграничном переводе, мы запустили опцию “ловли” курса», — сказала лидер направления «ВЭД импорт» в «Точке» Анна Давыдова.

Заявку на ловлю курса предприниматель может отменить в любой момент и задать другой курс. Сам сервис бесплатный.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов

Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям

Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

Госдума приняла закон о цифровом рубле. Воспользоваться им граждане смогут не раньше 2025 года

От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service: как идет цифровая трансформация

О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще