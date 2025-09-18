IBS разработала калькулятор по расчету эффективности автоматизации тестирования

Группа компаний IBS представила цифровой калькулятор эффективности автоматизации тестирования. Инструмент поможет сравнить затраты на ручное и автоматизированное тестирование, рассчитать стоимость автотестов с учетом специфики проекта, спланировать бюджет на внедрение автоматизации, а также определить ROI автоматизации и сроков окупаемости. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Эксперты IBS разработали прозрачную модель расчета эффективности автоматизации тестирования, которая учитывает специфику бизнеса и позволяет еще на этапе сравнения подходов оценить требуемое количество ресурсов и примерные сроки окупаемости проекта.

С помощью универсального калькулятора IBS можно рассчитать стоимость автотестов на основе информации о типе приложения для автоматизации (десктоп, мобайл, веб, АПИ, база данных) и параметрах тестирования (количество тестов и шагов в них, число дополнительных интеграций). В расчет входит автоматизация указанного количества тестов, а также разработка набора библиотек, позволяющих в дальнейшем осуществлять эффективную поддержку. Дополнительно IBS предлагает консультационные услуги по интерпретации результатов расчетов и разработке стратегии внедрения автоматизированного тестирования.

Кроме того, калькулятор эффективности автотестов от IBS позволяет строить ROI-прогнозы для оценки потенциальной выгоды от автоматизированного тестирования и обоснования инвестиций, помогая грамотно спланировать жизненный цикл проекта, оптимально распределив ресурсы.

Новый инструмент будет особенно полезен ИТ-директорам и владельцам бизнеса, заинтересованным в повышении эффективности ИТ-отдела, QA-специалистам, планирующим внедрение автоматизации, а также разработчикам, которые хотели бы улучшить качество своего кода и оптимизировать процессы разработки.

Денис Воденеев, директор отделения функционального тестирования IBS: «Исправление дефектов в промышленной эксплуатации обходится бизнесу в несколько раз дороже, чем их выявление на этапе разработки, поэтому требуется регулярный контроль качества. Но если функционала и проверок становится все больше, а сроки остаются прежними, то в выборе между качеством и скоростью есть еще одно решение — автоматизация тестирования. Это требует значительных инвестиций, но при правильном планировании позволяет сэкономить до 30% времени разработки и сопровождения тестов. Наш калькулятор поможет компаниям не только эффективно планировать тестирование, но и оценивать его потенциальную выгоду».