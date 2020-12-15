В России создана нейросеть для диагностики COVID-19

В Москве запущен сервис прогнозирования степени поражения легких при коронавирусной инфекции. Сервис доступен всем желающим без регистрации, в его основе лежит обучающаяся нейросеть, и он позволяет определить, нужно ли госпитализировать пациента и назначать ему интенсивное лечение.



Российский коронавирусный калькулятор

В Москве силами отечественных специалистов была разработана нейросеть для оценки степени поражения легких при коронавирусе COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Проект получил название «КТ-калькулятор», и его интерфейс действительно напоминает калькулятор, только со значительно большим количеством полей ввода. Для получения результата нужно указать пол, возраст пациента, ответить на вопросы об имеющихся симптомах и привести результаты анализа крови.

В разработке нейросети участвовали, в том числе, сотрудники МГУ им. Ломоносова. В ее основе лежат технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, и на первых этапах обучения в нейросеть выгружали медкарты пациентов, вылеченных от коронавируса в Москве в период с весны 2020 г.

Российские врачи получили новый онлайн-сервис

В общей сложности разработчики выгрузили в нейросеть свыше 500 тыс. историй болезни пациентов. О том, предоставили ли эти пациенты разработчикам право использовать данные из их медкарт, на сайте Сергея Собянина не сказано.

Что умеет нейросеть

В процессе обучения ИИ специалисты сопоставляли результаты анализов крови, данные о сатурации и общей клинической картине пациентов с диагностированным коронавирусом с результатами компьютерной томографии (КТ) этих же пациентов. «Теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения», – сказано в блоге столичного мэра.

Основные параметры, необходимые для расчета

После обработки данных, введенных в поля «КТ-калькулятора», нейросеть может предположить легкую форму пневмонии и предложить отказаться от проведения компьютерной томографии. Если же она выявит более серьезные стадии болезни, то сообщит о необходимости немедленной госпитализации пациента, проведении КТ-диагностику или рентгена с последующим интенсивным лечением.

Как пользоваться калькулятором

«КТ-калькулятор», сказано в блоге Сергея Собянина, в настоящее время встроен в московскую Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Однако воспользоваться им могут врачи и из других регионов – сервис доступен по адресу ct.emias.mos.ru. «Новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе», – отмечается в блоге.

Без результатов анализа крови калькулятор работать не будет

Для составления прогноза нейросети нужно задать в общей сложности свыше 35 параметров. Это пол, возраст пациента, наличие или отсутствие типичных для пневмонии симптомов (кашель, одышка, слабость и др.) и дополнительных заболеваний (к примеру, сахарный диабет). Указывать можно не все параметры – обязательными являются только 21 из них.

На момент публикации материала доступ к «КТ-калькулятору» предоставлялся всем без исключения, и для работы с ним не требовалась даже авторизация. Это означает, что воспользоваться им, в теории, сможет любой пользователь.

На обработку результатов у нейросети уходит меньше секунды

На практике все немного сложнее, поскольку для составления прогноза нейросети нужно указать ряд специализированных параметров, К ним относятся, к примеру, ширина распределения эритроцитов, значение гематокрита, уровень С-реактивного белка и др.

Статистика по коронавирусу

По состоянию на 15 декабря 2020 г. число людей, заразившихся коронавирусом, перевалило за отметку 72,92 млн человек. Из них вылечилось порядка 41,34 млн, умерло 1,62 млн.

Россия входит в топ-5 стран по числу подхвативших этот вирус граждан – россиян с COVID-19 насчитывалось на момент публикации материала около 2,68 млн. Из них выздоровели почти 2,13 млн человек, скончались – 47,4 тыс.

Из 8 млрд человек COVID-19 подхватили всего около 73 млн

В мировом рейтинге впереди России только Бразилия (около 6,93 млн заболевших), Индия (9,9 млн) и США (16,52 млн). Китай же, с которого и началось распространение COVID-19, расположился на 74 месте с результатом в 94,42 тыс. заболевших, 88,12 тыс. выздоровевших и 4754 умерших.

Другие коронавирусные калькуляторы

В мире существует еще несколько калькуляторов, в той или иной степени связанных с коронавирусом. Например, в декабре 2020 г. исследователи из школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса запустили веб-калькулятор для расчета индивидуального и общественного риска смерти от COVID-19. Для его обучения авторы задействовали существующую открытую информацию об исследованиях коронавируса, а для расчета сам калькулятор использует сведения о возрасте, поле человека, его росте, весе, вредных привычках и наличии или отсутствии хронических заболеваний, включая диабет.

Калькулятор риска смерти от коронавируса

COVID-калькулятор есть и в Китае – он работает с мая 2020 г. и позволяет спрогнозировать появление у человека, переболевшего коронавирусом, тех или иных осложнений. Для повышения точности предсказаний авторы использовали алгоритм обучения и на этапе разработки предоставили ему доступ данным 2500 больных.

Калькулятор последствий от COVID-19

На момент запуска точность выдаваемых калькулятором прогнозов составляла 88%.