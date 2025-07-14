Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты смогут правильно рассчитать и запланировать сроки отдельных этапов и общие сроки проведения открытых электронных конкурентных закупок: аукциона, конкурса, запроса котировок. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Для расчета нужно указать: дату размещения извещения; способ закупки с учетом параметров. Результаты расчетов можно распечатать или сохранить в Word.

Калькулятор учитывает все требования закона: рабочие, выходные и праздничные дни при проведении закупок, сроки окончания подачи заявок на участие в закупке, направлений запросов и разъяснений положений извещения, сроки формирования протоколов закупки, проведения процедур подачи предложений, заключения контракта и др.

Перейти к калькулятору в системе «КонсультантПлюс» можно сразу со стартовой страницы по ссылке «Калькуляторы».