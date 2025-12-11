Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Аналитики «Почты Mail» назвали регионы-лидеры по покупке цифровых товаров

«Почта Mail» представила результаты исследования покупательской активности в сфере цифровых товаров за 2025 г. По данным аналитиков, лидерами по пополнению игровых кошельков и оплате зарубежных сервисов стали Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Рейтинг сформирован на основе пользовательских визитов и активности внутри сервиса, что является индикатором того, насколько часто жители региона взаимодействуют с покупкой внутри «Почты Mail».

На витрине цифровых товаров в «Покупках Mail» наиболее популярными остаются: пополнение кошелька Steam; покупка внутриигровой валюты в Fortnite; оплата подписки ChatGPT.

Наибольшая активность по пополнениям сохраняется у жителей крупнейших городов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-10 входят: Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Казань.

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?
Цифровизация

Мужчины чаще пополняют игровые сервисы Steam и оплачивают ChatGPT, а женщины — Fortnite. Основной объем пополнений формируют молодые пользователи в возрасте от 14 до 25 лет — они составляют 70% всех операций, при этом около половины этой группы молодежь 18-20 лет.

«Крупные города Урала, Сибири и Юга демонстрируют стабильный рост вовлеченности: средний чек вырос на 24% по сравнению с началом года. Пользователи ищут удобные и надежные способы пополнения игровых кошельков и покупки сервисов, а мы отвечаем их потребностям и становимся для них привычным инструментом под рукой», — отметил руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

Власти США стали блокировать высокорисковые криптовалютные фонды

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Обнаружен вредонос, превращающий суперкомпьютеры на базе GPU Nvidia, в криптомайнинговый ботнет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще