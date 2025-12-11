Аналитики «Почты Mail» назвали регионы-лидеры по покупке цифровых товаров

«Почта Mail» представила результаты исследования покупательской активности в сфере цифровых товаров за 2025 г. По данным аналитиков, лидерами по пополнению игровых кошельков и оплате зарубежных сервисов стали Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Рейтинг сформирован на основе пользовательских визитов и активности внутри сервиса, что является индикатором того, насколько часто жители региона взаимодействуют с покупкой внутри «Почты Mail».

На витрине цифровых товаров в «Покупках Mail» наиболее популярными остаются: пополнение кошелька Steam; покупка внутриигровой валюты в Fortnite; оплата подписки ChatGPT.

Наибольшая активность по пополнениям сохраняется у жителей крупнейших городов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-10 входят: Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Казань.

Мужчины чаще пополняют игровые сервисы Steam и оплачивают ChatGPT, а женщины — Fortnite. Основной объем пополнений формируют молодые пользователи в возрасте от 14 до 25 лет — они составляют 70% всех операций, при этом около половины этой группы молодежь 18-20 лет.

«Крупные города Урала, Сибири и Юга демонстрируют стабильный рост вовлеченности: средний чек вырос на 24% по сравнению с началом года. Пользователи ищут удобные и надежные способы пополнения игровых кошельков и покупки сервисов, а мы отвечаем их потребностям и становимся для них привычным инструментом под рукой», — отметил руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.