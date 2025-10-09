Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Почте Mail» появился новый раздел «ЖКХ» на базе ИИ

В «Почте Mail» стал доступен новых раздел «ЖКХ». Пользователи смогут получать счета за коммунальные услуги и напоминания о передаче показаний и оплате. Новый раздел представлен в сервисе «Покупки». Об этом CNews сообщили представители Mail.

С помощью ИИ сервис выделяет письма с напоминаниями о передаче показаний счетчиков, квитанциями и счетами. Эти данные собраны в соответствующем разделе и содержат наименование поставщика и описание услуг, их стоимость и срок оплаты.

Сервис также позволяет быстро найти вложения с квитанциями в PDF-формате и перейти в соответствующие письма для получения детализированной информации. Также пользователям станут доступны напоминания, например, о передаче показаний счетчиков, а также их автоматическое отображение в «Календаре Mail». Это позволит не пропускать сроки и планировать свой бюджет.

«Наша задача — сделать «Покупки» незаменимым инструментом для решения повседневных задач. Ежемесячно мы обрабатываем более 11 млн чеков, связанных с ЖКХ, поэтому новая функциональность сделает процесс контроля за коммунальными услугами более прозрачным, быстрым и эффективным», — сказал руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

CNews — 25 лет лидерства

ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще