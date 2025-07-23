В «Почте Mail» стало доступно автострахование

Пользователи могут сравнить предложения и выбрать наиболее подходящие условия

В «Почте Mail» теперь доступна покупка полиса автострахования — КАСКО и ОСАГО. Новый сервис в партнерстве с финтех-интегратором «Инсап» позволит сравнить предложения компаний и приобрести подходящее по условиям. Об этом CNews сообщили представители Mail.

В новом разделе «Витрина» с помощью онлайн-калькулятора пользователи могут увидеть стоимость полиса страхования и получить индивидуальные предложения. Им достаточно указать свой статус (физическое, юридическое лицо или ИП) и номер транспортного средства. Остальные данные, например, марку автомобиля и год выпуска, сервис заполнит самостоятельно.

«Мы намерены собрать все важные данные для автомобилистов в одном месте и обеспечить к этому быстрый офлайн-доступ. Пользователи уже могут воспользоваться предложениями наших партнеров и оплатить различные услуги, а теперь сервис напомнит об окончании страховки с возможностью подобрать вариант с выгодными условиями и сразу же приобрести его», — сказал руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.

«Теперь автострахование доступно в том же месте, где люди читают письма и решают повседневные задачи. Мы верим, что именно так и должны работать цифровые сервисы – просто, быстро и удобно. Рад, что нам удалось реализовать это вместе с командой Mail», — сказал Никита Возаков, генеральный директор финтех-интегратора «Инсап».