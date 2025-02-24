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В «Почте Mail» теперь можно оплачивать Steam и другие цифровые товары

«Почта Mail» представили функциональность оплаты цифровых товаров Steam, Battle.net и других популярных платформ. Пользователи смогут приобретать внутриигровые товары и пополнять баланс своих игровых кошельков со сниженной комиссией 5% и напрямую с карт российских банков. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новый раздел «Игры» можно найти в сервисе «Покупки» в «Почте Mail». Пользователям доступно пополнение кошельков в мобильных и ПК-играх (в том числе Roblox, Fortnite и др.), а также на популярных платформах, например, Steam и Battle.net. На данный момент возможна оплата аккаунтов из 22 регионов, в том числе России и СНГ.

«Мы делаем наши сервисы максимально удобными для различных категорий пользователей, включая игроков. Аудитория геймеров в России на всех платформах составляет около 80 млн, поэтому нам важно создать комфортные условия для пополнения игровых кошельков и покупки игр, не выходя из Почты», — сказал Александр Суровов, руководитель продуктового направления «Покупки Mail».

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Цифровизация

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