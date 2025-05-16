Wildberries перед летним сезоном запускает продажу страховок для путешествий и для защиты от травм

Теперь покупатели могут оформить страховые полисы для путешествий по России и для защиты от травм прямо на платформе Wildberries. РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила два новых вида страхования специально в преддверии летнего сезона, когда такие полисы наиболее актуальны. Инициатива позволит сделать страхование проще и доступнее для миллионов пользователей Wildberries, 66% которых, по данным опроса RWB Исследования, чаще всего путешествуют по России. Об этом CNews сообщили представители Wildberries

Страхование осуществляет партнер Wildberries — страховая компания ООО РСО «Евроинс». Оформить полис можно в личном профиле приложения Wildberries в разделе «WB Защита». Там же можно следить за статусом рассмотрения заявки на выплату.

Стоимость полиса — 99 руб. на 30 дней.

Страхование распространяется как на самого пользователя, так и его близкого родственника.

Полис «Защита путешественника»

Полис действует в путешествиях по России при отдалении от постоянного места жительства на 200 км и более, страховая защита распространяется на первые семь дней поездки.

Что покрывает полис: экстренную медицинскую помощь, а также лечение и госпитализацию; покупку лекарств и консультации врачей; транспортировку в клинику; покупку новых билетов; оплату проезда близкого родственника, если пользователя госпитализируют.

При возмещении расходов на лечение максимальная сумма выплат составляет 20 тыс. руб., на стоимость оплаченных лекарств — 3000 руб. А максимальная выплата по всем рискам может составить до 200 тыс. руб.

Страховой полис действует на территории России и распространяется на близкого родственника до 18 лет.

Полис «Защита от травм»

Позволяет получить выплату в случае травмы, ожога, обморожения или другого вреда здоровью и жизни в результате несчастного случая. Страховой полис также подойдет для занятий большинством видов спорта и участия в соревнованиях.

Что покрывает полис: травмы любой сложности; инвалидность I, II группы или смерти из-за несчастного случая.

Максимальная сумма выплат по всем рискам составляет 20 тыс. руб. Страховой полис также действует на территории России и распространяется на близкого родственника.

Если пользователь по каким-то причинам решит отказаться от любого страхового полиса, он может это сделать в течение 14 дней после покупки, просто нажав на кнопку «Отказаться» в личном профиле в разделе «WB Защита» – «Ваши страховки».

Также в личном профиле пользователя в указанном разделе можно ознакомиться с полными условиями страхования.