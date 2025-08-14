Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Сбербанк помогает туроператору Anex внедрить цифровые решения

Московский банк Сбербанка помогает отечественному туроператору Anex внедрить в бизнес-процессы компании цифровые решения, которые позволяют экономить время представителям турагентств и тысячам путешественников по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе цифровой трансформации — технология Sber API. Она позволяет: автоматически передавать платежные данные между Anex и турагентами; полностью исключить ошибки, допускаемые при ручном вводе данных; гарантировать безопасность операций с помощью ассиметричного шифрования.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Эльдар Мусаоглу, генеральный директор туроператора Anex: «Благодаря цифровым решениям «Сбера» наши партнеры-турагенты могут оплатить бронирование в любой момент, без ограничений в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время банка. Это особенно важно для туров с регулярными рейсами и вылетами в ближайшие дни, когда скорость оплаты имеет большое значение. Это не просто технология, это реальная помощь людям, чтобы они не беспокоились о таких вопросах, ведь оплата платежа проходит практически моментально. Быстро, надежно и безопасно. Мы планируем и дальше развиваться в направлении технологий и улучшения сервиса, чтобы каждый турист отдыхал без забот, наслаждаясь впечатлениями, а партнер - мог оценить комфорт от сотрудничества с нами».

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции со Сбербанком для компаний различных сегментов, корпораций и зарубежных партнеров. В Sber API выведено более 400 сервисов, среди самых популярных у клиентов – выписка по расчетному счету, работа с платежными поручениями и зарплатный проект.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще