«Лаборатория Касперского»: 43% россиян не проверяют безопасность онлайн-сервисов для организации путешествий или делают это редко

В разгар отпускного сезона «Лаборатория Касперского» решила изучить цифровые привычки российских путешественников и обнаружила тревожную тенденцию. Согласно исследованию компании, почти половина россиян не проверяет безопасность и подлинность сайтов, на которых покупает билеты, туры или бронирует жильё: 10% никогда этого не делают, а 33% — лишь иногда. Эксперты напоминают, что мошенники используют «отпускную» повестку и тренды в сфере путешествий в своих схемах.

Где покупают билеты и бронируют жильё. Подавляющее большинство опрошенных россиян пользуются онлайн-сервисами при планировании путешествия. Билеты на транспорт чаще всего ищут на сайтах-агрегаторах и страницах перевозчиков (по 46%), а также на сайтах турагентств (24%). По-прежнему немало и тех, кто предпочитает приобретать билеты офлайн: в офисах турагентств (25%) и перевозчиков (20%).

Для поиска и бронирования жилья россияне чаще всего используют специализированные сервисы для онлайн-бронирования (46%), а также сайты отелей (36%). Примерно каждый десятый пользователь ищет подходящие варианты в соцсетях и мессенджерах (12%). К услугам турагентств, через сайт или офис, обращаются 45%.

«Злоумышленники часто имитируют популярные сервисы, делая ставку на невнимательность путешественников, и через них крадут деньги и личные данные. Поэтому важно убедиться в подлинности ресурса: внимательно проверить URL, изучить отзывы пользователей», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Как россияне проводят досуг. Самый популярный вид отдыха среди россиян — пляжный туризм (63%). Среди других востребованных форматов — экскурсионные туры (51%), культурный (45%) и оздоровительный туризм (32%). При этом, в отличие от покупки транспортных билетов и бронирования жилья, билеты на экскурсии, музеи и театры россияне в основном приобретают офлайн — 80%. Тем не менее 49% туристов также пользуются онлайн-инструментами.

Подавляющее большинство россиян путешествуют не одни (90%). Самый распространённый вариант отдыха — с семьёй или партнёром (77%), 10% — в одиночку, 11% — с друзьями.

Что влияет на выбор поездки. Важнее всего в путешествии для большинства россиян стоимость поездки — 73%. Среди других значимых факторов — климат и погода (65%), природа (60%), культура и достопримечательности (54%), а также личная безопасность (52%). Почти половина респондентов предпочитают путешествовать на самолёте (48%), второй по популярности вид транспорта — поезд (27%).

Куда предпочитают путешествовать. Популярнее всего среди российских туристов внутренние направления. Среди тех, кто планирует отправиться куда-то в ближайший год, более половины собираются путешествовать только по России (57%). Среди тех россиян, которые хотят отправиться за границу, лидируют страны Ближнего Востока (ОАЭ, Турция, Израиль) — 33%. Если говорить о конкретных странах, то абсолютным лидером является Турция — 26%. При разработке своих схем мошенники учитывают, какие направления наиболее популярны у туристов, отмечают эксперты компании.

«Мошенники активно используют тему путешествий в своих схемах. Изучая привычки туристов и популярные направления, они создают максимально убедительные сценарии атак. Например, фишинговые рассылки с „горящими” путёвками по выгодным ценам для семей с детьми могут выглядеть как реальные предложения. Большинство таких схем основано на методах социальной инженерии: пользователь может случайно попасть на поддельный сайт, имитирующий популярный сервис бронирования, и в итоге потерять деньги или скомпрометировать личные данные. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически относиться к слишком заманчивым предложениям, не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах и использовать комплексные средства защиты, которые не дадут перейти по фишинговой или скам-ссылке», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».