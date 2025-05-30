К началу туристического сезона МТС оцифровала волжские истории по маршруту Нижний Новгород - Городец

МТС объявляет о запуске бесплатного аудиоспектакля «Волжские истории: Нижний Новгород - Городец» для путешественников на «Валдае 45Р». Цифровой путеводитель МТС доступен абонентам любых операторов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Городец — город-музей под открытым небом в Нижегородской области, хранящий богатое культурное наследие и ставший свидетелем важнейших страниц русской истории. Новый цифровой аудиогид позволяет путешественникам погрузиться в атмосферу старинного русского города, открывая его тайны и загадки. Во время путешествия по волжскому маршруту пассажиры познакомятся не только с историей Городца, но и услышат увлекательные рассказы о достопримечательностях по пути следования. Аудиогид «Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на "Валдай 45Р"» доступен бесплатно в приложениях izi.TRAVEL и tmatic.travel. Пользователи могут загрузить его заранее или непосредственно в начале путешествия на борту судна. Материал подготовлен совместно с экспертами в области истории и культуры региона.

Аудиоспектакль МТС охватывает культурные и природные аспекты региона, включая народные предания, архитектурные особенности, истории строительства ГЭС и создания уникального искусственного водоема — Горьковского моря. Особенность аудиогида заключается в его интерактивном формате. Путешественники становятся участниками живых диалогов между отцом и сыном, погружаются в особую атмосферу, проходят по живописному маршруту вдоль великой русской реки Волги. Они узнают интересные факты и народные мудрости от местных жителей, становятся свидетелями значимых исторических событий региона. Благодаря такому подходу аудиогид не просто рассказывает о достопримечательностях, а создает живую картину прошлого и настоящего, позволяя глубже прочувствовать связь времен и прикоснуться к богатому культурному наследию края.

«Согласно последним данным от Bronevik.com, Нижний Новгород вошел в пятерку самых популярных направлений на длинные выходные в честь Дня России. Многие туристы, посетив Нижний Новгород, отправляются на экскурсии в Городец — одну из главных туристических жемчужин Поволжья. В преддверии длинных июньских выходных мы рады представить новый аудиогид «Волжские истории» для гостей из Нижнего Новгорода, отправляющихся в Городец. Этот семейный формат экскурсии создан, чтобы дать туристам возможность не только увидеть, но и прочувствовать Нижегородскую область и Городец всей душой. Путешествие с новым аудиогидом превращается в настоящее семейное приключение, делая совместное времяпрепровождение увлекательным и интересным как для взрослых, так и для детей», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

«Городец давно заработал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области: приехать в Нижний и не побывать в Городце - значит, не познать историю и красоту нижегородской земли. Только за прошлый год Городец посетили более 745 тысяч человек. В этом сезоне город порадует гостей открытием нового музея и созданием новых общественных пространств. История Городца тесно связана с Волгой, поэтому мы с радостью встречаем каждый рейс судов на подводных крыльях, прибывающих в наш город. Новый аудиогид МТС разнообразит отдых туристов и начнет знакомство с Городцом еще до их прибытия, позволяя погрузиться в атмосферу и историю региона, что сделает поездку более содержательной и приятной», — отметил глава Городецкого округа Александр Мудров.

«Городец традиционно остается наиболее привлекательным направлением среди маршрутов компании «Водолет»: ежегодно тысячи туристов выбирают именно его для своих водных путешествий. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году мы осуществили 645 регулярных рейсов и 236 экскурсионно-прогулочных, радушно приняв более 30 тыс. гостей. С начала текущего сезона, стартовавшего в середине апреля, уже проведено 88 регулярных и 28 экскурсионно-прогулочных рейсов. Эти показатели свидетельствуют о высоком интересе туристов, число которых превысило уже более 3 тыс. человек. Направление остается популярным среди туристов. Теперь путешествие на комфортабельных судах «Валдай 45Р» станет еще интереснее благодаря новому аудиогиду, разработанному МТС. Пассажиры смогут прослушать увлекательные истории о городах и селениях по пути следования, а также о людях, оставивших заметный след в истории региона», — отметил генеральный директор компании «Водолет» Никита Итальянцев.