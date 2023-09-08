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Исследование «VK рекламы»: 9 из 10 запросов пользователей приходятся на внутренний туризм

Аналитики VK провели исследование* интереса пользователей и бизнеса к туризму в сервисах компании. 90% запросов аудитории связаны с внутренним туризмом и только 10% — с поездками за рубеж. Самые активные пользователи с интересом к путешествиям — мужчины старше 35 лет. Об этом CNews сообщили представители VK.

Аудитория сервисов VK ищет и изучает информацию о туризме в соцсетях и контентных сервисах. 61% из них мужчины и 39% — женщины. Наиболее активно путешествиями интересуются пользователи старше 35 лет — на них приходится большинство запросов. В топе самых популярных направлений Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Адлер и Екатеринбург.

47% туристических запросов связаны с транспортом и покупкой билетов, 28% относятся к справочной информации, 11% к турам и столько же к образованию. Самый популярный транспорт среди пользователей — железнодорожный, на втором месте авиаперелеты, на третьем автобусы. В топе запросов «спортивный туризм», «отпуск куда поехать», «свадебный тур», «туристическая фирма» и «сайт туризма».

Активность туристического бизнеса «Вконтакте»

«Вконтакте» свое дело развивают десятки тысяч предпринимателей из сферы туризма. Около 20% из них специализируется на активном отдыхе, такие же доли у гостиниц и туристических агентств.

Пользователи взаимодействуют с бизнесом в сообществах: больше половины контактов приходится на сообщения в паблике. Пик взаимодействия аудитории с пабликами предпринимателей в туризме фиксируется в будние дни, в выходные показатель снижается в несколько раз.

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Активность туристического бизнеса «Вконтакте»

Каждый месяц бизнес-сообщества в туризме публикуют миллионы единиц контента «Вконтакте». Почти 80% приходится на посты с фото, на втором месте посты со ссылками, на третьем — с видеороликами. За год пользователи соцсети стали чаще реагировать на контент туристического бизнеса: на 19% выросло количество лайков, на 23% — комментариев.

Привлечение клиентов с помощью рекламы

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В 2023 г. туристический бизнес начал активнее привлекать клиентов с помощью рекламных инструментов. По итогам II квартала 2023 г. затраты на продвижение на проектах VK выросли на 44%.

Чаще всего компании в сфере туризма продвигают сообщества в соцсетях. На втором месте сайты, на третьем — приложения, инвестиции в рекламу которых выросли на 91% год к году.

Туристический бизнес в 3,4 раза увеличил затраты на рекламные кампании, в которых оценивает влияние онлайн-продвижения на продажи в офлайн-точках. На втором месте по росту популярности технологий — контекстный таргетинг. Инструмент учитывает действия пользователей всех проектов VK: поиск, переход в сообщества, просмотр товаров и другие. Затраты на продвижение с использованием контекстного таргетинга выросли на 85% за год.

*Источник: запросы пользователей, посвященные туризму, на проектах VK. Активность туристических бизнес-сообществ «Вконтакте», июль 2023 г.

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