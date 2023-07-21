МТС прокачала связь в туристическом сердце Рязани

МТС модернизировала сеть в туристическом центре Рязани, где расположен один из старейших музеев России — древний Рязанский кремль, музей истории леденца, памятник Великому князю Олегу Рязанскому и другие достопримечательности. Благодаря установленному дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета в самых популярных местах отдыха рязанцев и туристов выросла до 60 Мбит/с.

Рязанский кремль — самая древняя часть города, образованная в 1095 г. как Переяславль-Рязанский, она включает 18 памятников XI-XIX веков. Сохранился защитный земляной вал, с которого открываются виды на город. В центре Рязани также находится несколько знаменитых скульптур «грибы с глазами», кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Рюмина и многое другое.

Здесь же расположена Соборная площадь, где у памятника Великому князю Олегу Рязанскому находится точка сбора и отправки всех автобусных и пеших экскурсий по центру города и к Рязанскому кремлю. Это традиционное место для прогулок местных жителей и приезжих, отдыхающие делают фото и видео и отправляют их в соцсети.

В этом туристическом сердце города, а также во всем Советском районе Рязани МТС «прокачала» скорость мобильного интернета. Дополнительное телеком-оборудование было установлено как в культурном, деловом центре города, так и в жилых кварталах района.

«Центр Рязани – одна из самых интересных частей города для проверки возможностей связи. С одной стороны, мы имеем традиционный сезонный наплыв отдыхающих, и подготовили сеть, чтобы даже в часы пиковых нагрузок сервисы связь и экосистемные сервисы МТС были доступны. С другой стороны, здесь сконцентрированы исторические здания. К примеру, стены зданий Рязанского кремля могут достигать толщины 2-3 метров, поэтому мы установили в этом районе дополнительное оборудование и усилили сеть. Также мы усилили скорость мобильного интернета на территории всего Советского района, чтобы туристы могли бронировать местные гостиницы через сервис МТС Travel, не покидая центра города», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Также к туристическому сезону МТС в Рязанской области прокачала сеть на федеральной автодороге М5 «Урал» и региональных трассах в Шацк, Касимов, Сасово и другие старинные города, а также Рыбное, через который проходит путь в есенинское село Константиново.