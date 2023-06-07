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МТС разогнала мобильный интернет на участках трасс М5 «Урал» и «Шацк-Касимов» в Рязанской области

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета на участках федеральной автотрассы М5 «Урал» в городе Шацке, на строящейся развязке на обходе Шацка и на трассе Р124 «Шацк-Касимов», проходящей через Сасово. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС выросла на 30%.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на участке трассы М5, проходящий через центральную часть Шацка в районе ее стыковки с улицей Карла Маркса. Здесь расположены государственные учреждения, школы, детские сады, парки, торговые центры, продуктовые, производственные, строительные склады.

Также МТС «прокачала» мобильный интернет на выезде из города в сторону Сасово в районе строящейся развязки на ответвлении трассы М5 обход Шацка. Согласно планам, эта автодорога освободит город от потока большегрузов, которые идут круглосуточно.

«Понимая выросшую востребованность трассы М5 «Урал» в части грузо- и пассажироперевозок, когда увеличивается число маршрутов внутреннего туризма, а также трафик в Казахстан и Китай, мы установили дополнительное телеком-оборудование сразу в двух важных локациях. Это обеспечит хорошей связью автомобилистов на уже загруженном участке, автодорожников на обходе Шацка, а также создаст запас ёмкости для перенаправленного грузопотока при запуске трассы в эксплуатацию. Высокие скорости мобильного интернета позволят подключать датчики мониторинга грузопотоков, а также систему безопасности в пути», – сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

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МТС увеличила скорость мобильного интернета в еще одном ближайшем к Шацку транспортном узле – в городе Сасово, через который проходит автодорога «Шацк-Касимов» и находится железнодорожная станция для поездов дальнего следования в направлении Поволжья, Южного Урала, Средней Азии. Здесь телеком-оборудование было установлено в центре города, обеспечив связью авто- и железнодорожный вокзалы, Сасовский историко-краеведческий музей, Музей русской песни им. А.П. Аверкина и другие локации.

Ранее МТС обеспечила скоростным интернетом пригородные села Шацка Черная и Казачья Слобода, где расположены складские базы логистических компаний, точки общепита, автосервиса, придорожные гостиницы.

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