МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на трассе «Урал» на участке Рязань-Рыбное. Также МТС модернизировала телеком-оборудование в Московском районе Рязани и в городе Рыбное. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на участке трассы М5, проходящий через центральную часть Московского района. Здесь помимо больших жилых районов с многоквартирными домами и социальной инфраструктурой расположены крупные транспортно-логистические объекты: Центральный городской автовокзал, склады продуктовых сетей, строительных материалов, шиномонтажные мастерские, автосалоны, АЗС, гостиницы и т. д.

В Рыбном, который также находится у трассы М5, МТС также модернизировала телеком-оборудование. Теперь у пассажиро- и грузоперевозчиков быстрее загружаются навигационные сервисы, оперативно происходит онлайн-оплата за транспортные и иные услуги – как на автотрассе, так и на местной железнодорожной станции.

«Модернизацией оборудования на московском выезде из Рязани мы продолжаем большой проект по цифровизации трассы М5 «Урал», понимая ее выросшую востребованность для грузо- и пассажироперевозок как по России, так и в направлении Казахстана и Китая. Ранее мы «прокачали» сеть в районе Шацка, где находится второй в регионе крупный транспортный узел. Скоростной мобильный интернет обеспечит автомобилистов хорошей связью, позволит подключать датчики мониторинга грузопотоков, а также систему безопасности в пути. Это актуально сейчас, когда возникает дополнительный поток туристов между Москвой и Рязанью, а также в есенинское Константиново, путь в которое также походит через Рыбное», – сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

Ранее МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом на участке трассы М5 на выезде из Шацка в направлении Сасово, в центральной части соседнего Шацка, а также в его пригородах Черная и Казачья Слобода.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.