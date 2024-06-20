Рязанских туристов в Рыбинске ждет аудиоспектакль МТС с волжскими историями

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске бесплатного аудиоспектакля «Волжские истории: Рыбинск», который погрузит слушателя в жизнь на берегах Волги в разные исторические периоды. Цифровой путеводитель МТС доступен абонентам любых операторов в приложении МТС Live. Рязанские туристы являются одними из частых путешественников в Ярославской области: за год число поездок выросло на 60 процентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рыбинск – старинный торговый город, некогда «столица бурлаков». Во время прогулки по реке с аудиогидом «Волжские истории: Рыбинск» рязанцы узнают, как жили бурлаки и чем они занимались, увидят архитектуру города с воды и окунутся в эпоху XIX века, послушают историю создания Рыбинского водохранилища, строительства шлюза и гидроузла, а также узнают историю затопленного города Молога.

Увидят рязанские путешественники и основные достопримечательности маршрута – монумент «Волга», Спасо-Преображенский собор, хлебную биржу, усадьбу Петровское и многое другое. Маршрут предполагает не только путешествие по Волге, но и по Рыбинскому морю. Так местные жители называют Рыбинское водохранилище – самый большой искусственный водоем в Европе, который действительно похож на море своей круглой формой.

Цифровой аудиогид будет сопровождать путешественников по уникальному маршруту из 24 туристических точек – из старого купеческого Рыбинска до Перебор, во время которого можно увидеть исторический центр города с воды, пройти рыбинские шлюзы, узнать историю затопленного города Молога и восхититься величием монумента «Волга». Авторский текст написала известный рыбинский краевед Ольга Тишинова, а озвучил актер рыбинского театра Владимир Калюкин.

Согласно аналитике МТС Travel, Рязанская область входит в число лидеров по увеличению турпотока в Ярославскую область вместе с Тамбовской, Липецкой и Воронежской областью, где прирост числа поездок за год составил от 60 до 79 процентов. Рязанцы приезжают в регион в среднем на три дня, поддерживая тренд на короткие поездки.

«МТС помогает развивать туризм во всех регионах России с помощью цифровых сервисов, делая отдых разнообразным и комфортным. «Волжские истории» - уже серия речных гидов, в маршрут которых уже вошли Чебоксары, Волгоград, Самара, Ульяновск, Астрахань и теперь Рыбинск. Найти таблички с QR-кодами по всем гидам можно на причалах этих городов, а также на прогулочных теплоходах. Помимо речного аудиогида по Волге в Рыбинске рязанцы могут также бесплатно путешествовать с аудиогидом «В гостях у серой цапли» на Плещеевом озере», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Аудиогидом от МТС могут бесплатно воспользоваться абоненты всех операторов сотовой связи. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение МТС Live на свой смартфон и в разделе «онлайн» найти аудиогид «Волжские истории: Рыбинск». Либо отсканировать QR-код, ведущий на экскурсию, с информационной таблички, установленной на речном вокзале в Рыбинске. Для удобства можно заранее полностью загрузить экскурсию на своё устройство.