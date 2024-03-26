Market.CNews опубликовал рейтинг российских операционных систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российских операционных систем 2024. Аналитики провели сравнение отечественных решений по распространенности, степени защищенности, поддерживаемым архитектурам процессоров, типам оборудования и другим параметрам.

В сегменте — золотые времена. Сбежавшие западные вендоры (впрочем, по сути, всего один, но самый главный) оставили весь рынок отечественным игрокам. И ладно бы у бизнеса была дилемма: а надо ли мигрировать? Может, обойтись без данного вида ПО? Однако в случае операционной системы дилемма не актуальна: любой сервер без ОС — это «железо» в прямом смысле слова.

Развитие рынка отечественных ОС стремительное, функционал активно расширяется, экосистема неуклонно растет. Подробности — в обзоре «Российские операционные системы 2024».

Рейтинг российских операционных систем 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Количество крупных заказчиков. Количество партнерских совместимых программных продуктов. Наличие программы тестирования на совместимость ОС с российским оборудованием. Количество учебных центров. Наличие версий для разных типов устройств. Наличие версий для различных потребителей. Наличие версий для различных архитектур процессоров. Минимальные системные требования для ПК. Наличие сертификатов безопасности. Стоимость и др.

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признано семейство операционных систем Astra Linux. Это самое распространенное решение на российском рынке, включает широкую линейку продуктов, поддерживает более 2000 отечественных устройств. ОС построена на базе Linux Debian, системные требования — одни из самых минимальных, уровень цен — средний.

Второе место — у РЕД ОС от компании «РЕД СОФТ». Работа операционной системы подтверждена более чем на 1000 российских устройствах, а количество партнерских совместимых продуктов превысило 3000 единиц. Тестовый период — 3 месяца, уровень цен — средний.

Топ-5 операционных систем 2024 Место Название компании Название операционной системы Сумма баллов 1 Группа Астра Astra Linux 806 2 РЕД СОФТ РЕД ОС 723 3 Базальт Альт 713 4 НТЦ ИТ РОСА РОСА 573 5 АО "НППКТ" ОСнова 508

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — ОС Альт от «НПО Базальт». В линейке представлены все виды продуктов, включая домашнюю версию и версию для 32-разрядных процессоров. Подтверждена совместимость более чем с 200 российскими устройствами. Тестовый период — 3 месяца, уровень цен — низкий.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Российские операционные системы 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские операционные системы 2024» Распространенность Универсальность Наличие версий Технические характеристики Уровень цен 63 291 191 222 39 42 286 232 96 67 45 217 232 142 77 185 188 131 69 30 154 140 112 72 30 138 147 120 39 15 125 120 101 63 104 103 123 65

Обзор ОС 2024

Рейтинг российских операционных систем 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Что меняется на рынке

Импортозамещение в сфере ОС изначально шло достаточно медленно и ускорилось в последние 2 года. Крупные игроки осознают, что с решениями из недружественных стран партнерство не построишь, да и российское законодательство способствует отказу от них. Все вместе рождает спрос на отечественные ОС.

Российские вендоры в это время наращивают компетенции и команды разработки, подтверждают совместимость с различными видами ИТ-оборудования и расширяют перечень совместимого ПО.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой ОС в теме письма.

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