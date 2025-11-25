Московский колледж бизнес-технологий внедрил операционную систему «Ред ОС»

В 2024 г. компания «Ред Софт» стала партнером ГБОУ «Московский колледж бизнес-технологий» (КБТ). С тех пор более 100 студентов колледжа прошли производственную практику под руководством специалистов компании. Также учреждение внедрило операционную систему, разработанную «Ред Софт», в своих мастерских и ИТ-лабораториях.

Переход на российское программное обеспечение был обусловлен не только федеральными требованиями, но и необходимостью модернизации учебного процесса в соответствии с современными требованиями работодателей. Руководство колледжа поставило задачу — внедрить российскую операционную систему до конца учебного 2024-2025 гг.

В задачи проекта импортозамещения входило: упрощение процессов управления учебным процессом; повышение качества образовательных услуг; автоматизация документооборота; обучение студентов современным продуктам на базе Linux.

Проект перехода на «Ред ОС» также включал интеграцию с существующими образовательными платформами, а также адаптацию под специфические нужды колледжа. Это был первый опыт такого масштаба в учреждении, который подразумевал интеграцию нового решения с системами электронного обучения и управления учебным процессом, а также с системами резервного копирования и сетевого доступа КБТ.

В начале 2025 г. специалисты колледжа бизнес-технологий проанализировали потребности ИТ-инфраструктуры организации. Специалисты «Ред Софт» предоставили коллегам информацию об аналогичных проектах внедрения «Ред ОС» в других учебных заведениях, в том числе в Люберецком техникуме.

В феврале началась установка решения в компьютерных мастерских и лабораториях КБТ. В процессе миграции использовалась система резервного копирования «Кибер Бэкап», для администрирования межсетевых экранов — другая отечественная разработка UserGate.

В марте был завершен основной этап внедрения операционной системы на двух кафедрах: информационных систем и программирования (ИСиП) и информационной безопасности автоматизированных систем и сетевого системного администрирования (ИБиСА). Всего на них обучалось 12 групп студентов. Тогда же «Ред Софт» совместно со специалистами колледжа приступила к обучению работе на «Ред ОС» учащихся и педагогов, а также к сопровождению учебного процесса с преподавателями.

Операционная система «Ред ОС» была установлена в компьютерных мастерских и лабораториях колледжа, затронув до 80 АРМ. В планах руководства КБТ — расширение функционала «Ред ОС», а также внедрение новых образовательных технологий. Кроме того, планируется интеграция с мобильными приложениями для студентов.

Директор Московского колледжа бизнес-технологий Лариса Аверьянова сказала: «С компанией «Ред Софт» нас связывает длительное партнерство — все началось с совместных образовательных мероприятий — лекций и семинаров для преподавателей и студентов. Сейчас в колледже работают две лаборатории, оснащенные программным обеспечением «Ред Софт». И мы не стоим на месте: продолжаем оснащение техники ПО. Хотим, чтобы у ребят был самый широкий доступ к отечественным ИТ решениям прямо во время учебы — это очень важно для их профессионального роста. Наши образовательные программы нацелены на то, чтобы студенты освоили российские разработки и потом могли уверенно применять их в профессии».

Ведущий менеджер направления по работе с СПО «Ред Софт» Денис Губин сказал: «2025 г. вывел сотрудничество с Московским колледжем бизнес-технологий на новый уровень. В начале года здесь прошел финал детского турнира по ИТ-дисциплинам в рамках чемпионата рабочих профессий «Мастерята», а также проходили мастер-классы. Вместе с этим на протяжении года, в колледже внедряли отечественную операционную систему «Ред ОС». Проект импортозамещения стал важным шагом к модернизации учебного процесса в МКБТ, ИТ-лаборатории которого теперь соответствуют актуальным требованиям отраслевых работодателей».