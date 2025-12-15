Разделы

Цифровая трансформация «Госкорпорации по ОрВД»: опыт успешного импортозамещения

Примером успешного импортозамещения стал масштабный проект цифровой трансформации ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», реализуемый с 2023 г. в партнерстве с разработчиком российского программного обеспечения «Ред Софт». Тесное сотрудничество инженеров двух компаний позволяет комплексно заменять иностранные решения, при этом сохранять функциональность инфраструктуры и улучшать существующие производственные процессы. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Цели и задачи: комплексный подход к технологической независимости

Перед командой проекта стояла амбициозная, но четкая цель: создать импортонезависимую и безопасную ИТ-инфраструктуру. Для ее достижения требовалось решить ряд критически важных задач: плавно мигрировать с операционных систем семейства Windows на российскую «Ред ОС»; заменить зарубежные платформы виртуализации Hyper-V и VMware на отечественную «Ред Виртуализация»; перенести систему управления инфраструктурой с Microsoft Active Directory на централизованную платформу «Ред АДМ»; модернизировать ключевую систему учета беспилотных и сверхлегких воздушных судов (СУБВС) для работы на «Ред ОС», «Ред База Данных» и «Ред Платформа».

При реализации проекта важно было обеспечить бесперебойную работу всех сервисов в ходе миграции, что требовало координации и глубокой проработки каждого этапа.

Уникальность и масштаб проекта

Внедряемый «Госкорпорацией по ОрВД» и «Ред Софт» проект имеет уникальный масштаб реализации не только для федеральных служб, но и для транспортной отрасли и рынка информационных технологий. Он охватывает более 10 тыс. рабочих мест в региональных подразделениях по всей территории России.

Инженеры проекта столкнулись с рядом вызовов из-за особенностей распределения архитектуры, географической распределенность объектов и необходимости адаптации существующих решений.

Решенные командой «Ред Софт» задачи в проекте: выполнить все нормы и стандарты для защиты критически важной инфраструктуры; наладить взаимодействие обновляемых и устаревших систем, обеспечив непрерывность работы всех сервисов; детально спланировать последовательность миграций для филиалов, расположенных далеко друг от друга, и создать понятные схемы развертывания нового оборудования; организовать качественное обучение специалистов, чтобы сотрудники могли уверенно управлять новым программным обеспечением и самостоятельно развивать ИТ-инфраструктуру.

До старта процесса импортозамещения ИТ-инфраструктура «Госкорпорацией по ОрВД» полностью базировалась на зарубежных технологиях, которые перестали получать обновления и техническую поддержку, создавая риск сбоев и нестабильной работы.

«Для нас ключевым приоритетом была не просто смена программных продуктов, а комплексное построение отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры. Важно было обеспечить непрерывность и надежность всех процессов управления воздушным движением. Масштаб проекта колоссальный - мы говорим о десятках тысяч единиц техники по всей стране, и решения «Ред Софт» позволили нам провести миграцию планово и с сохранением полного контроля над каждым элементом системы», – сказал Валерий Стецевич, руководитель службы информационных технологий «Госкорпорации по ОрВД».

Реализация и достигнутые результаты

Проект стартовал в 2023 г., но показатели внедрения уже демонстрируют значимые результаты. Плавный переход на решения «Ред Софт» обеспечивает технологический суверенитет для «Госкорпорации по ОрВД», повышает уровень защищенности конфиденциальных данных и минимизирует риски, связанные с использованием иностранного ПО. Дополнительный эффект – снижение эксплуатационных расходов за счет отказа от зарубежных лицензий.

Василий Саутин, Т1: Процессы DevSecOps в каждой индустрии необходимо выстраивать по-разному
Цифровизация

Объемы замененной ИТ-инфраструктуры: 10 тыс. рабочих мест на «Ред ОС»; 200 серверов на «Ред ОС»; 10 тыс. клиентских подключений «Ред АДМ»; 180 контролеров домена «Ред АДМ»; 60 хостов «Ред Виртуализация».

Специалистами «Ред Софт» на базе «Ред АДМ» создана единая система управления доменом, сетью, инфраструктурными сервисами и автоматизированной установкой ОС. Развернуты системы виртуализации, что обеспечило гибкость и отказоустойчивость ЦОД.

«Импортозамещение ПО в «Госкорпорации по ОрВД» стало эталонным примером того, как должна проводиться цифровая трансформация в государственном секторе. Мы не просто поставляли программные продукты, а выступали партнером, совместно с командой заказчика решая сложные задачи по интеграции и внедрению решений. Успешная миграция на продукты «Ред Софт» в одной из ключевых корпораций экономики страны доказывает, что российское ПО готово к работе в критически важных инфраструктурах любого масштаба и сложности», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Возможности для дальнейшего развития проекта

Цифровая трансформация «Госкорпорации по ОрВД» подтверждает, что в стране есть не только необходимое отечественное программное обеспечение, но и компетенции для проведения масштабного импортозамещения. В 2025 г. успешно завершены первые этапы проекта программы перехода на решения «Ред Софт», создающие потенциал для дальнейшего роста: миграция на российское ПО идет непрерывно, охватывая все большее число подразделений «Госкорпорации по ОрВД»; созданы условия для глубокой интеграции отечественных разработок с прикладным ПО, базами данных в рамках экосистемы продуктов «Ред Софт»; команда проекта постоянно совершенствует ключевые элементы ИТ-инфраструктуры, повышает устойчивость к киберугрозам и регулярно обновляет компоненты программного обеспечения; «Ред Софт» повышает уровень квалификации сотрудников, проводит обучение, чтобы обеспечить оперативную реакцию на любые изменения или инциденты.

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка
Цифровизация

Создаваемая на базе решений «Ред Софт» ИТ-инфраструктура станет надежным фундаментом для дальнейшего развития сфер авиасообщения и управления воздушным пространством, обеспечив ее технологическую независимость и безопасность.

Применение отечественных разработок позволит сократить зависимость «Госкорпорации по ОрВД» от зарубежных поставщиков и снизит вероятность утечки чувствительных данных. Поэтому проект наглядно показывает, насколько эффективны российские разработки в условиях жесткого санкционного давления.


