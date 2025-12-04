Рынок базовых инфраструктурных сервисов в России: фокус на устойчивость, совместимость и безопасность

Эксперты «Ред Софт» и «К2Тех» проанализировали, как меняется рынок базовых инфраструктурных сервисов и какие тренды будут определять его развитие в ближайшие два года. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Импортозамещение: от вынужденной миграции к комплексной трансформации

«Рынок инфраструктурного ПО переживает этап стремительной трансформации, и мы наблюдаем его уверенный рост в период с 2022 по 2025 годы. Динамика «Ред Софт» третий год подряд опережает среднерыночные темпы в 2 раза. Количество заказчиков превысило 10 000, а клиентская база увеличилась в 4,5 раза за три года. Крупные предприятия выбирают нас не только из-за текущей конъюнктуры, но и благодаря реальной технологической зрелости наших продуктов», – сказал директор центра компетенций «Ред Софт» Денис Солоничкин.

Ключевым драйвером сегмента остается импортозамещение. При этом заказчикам стали важны качество и зрелость решений, долгосрочная поддержка, надежность и интеграция ИТ-продуктов в корпоративные процессы. Вендоры фокусируются не только на стабильности и безопасности, но и на пользовательском опыте. Так, «Ред ОС» получила адаптивный интерфейс, который настраивается под индивидуальные предпочтения, создавая комфортную среду для пользователя. Вендор отмечает, что за 2024 г. объем продаж «Ред ОС» вырос на 85%.

«Времена импортозамещения для галочки прошли: заказчики больше ценят сейчас не формальное соответствие требованиям, а реальную зрелость и удобство отечественных систем. Если на старте отечественным решениям не хватало функциональности, то теперь они демонстрируют высокую динамику развития. Крупные проекты, в ходе которых многие недочеты были устранены, привели к повышению их уровня зрелости. У нас как интегратора накопился опыт, технические наработки, методология ведения проектов и обучения пользователей, чтобы реализовывать все более масштабные миграции», – сказал руководитель практики базовых инфраструктурных сервисов «К2Тех» Денис Мурунов.

Службы каталогов: от пилотов к промышленному внедрению

«До 2022 года службы каталога на базе Open Source-решений или собственных разработок внедряли исключительно компании-инноваторы – готовых продуктов на рынке практически не было. В 2022 году стали появляться решения, и уже в 2023-2024 годах их внедряли компании-первопроходцы на этапе перехода на отечественную ИТ-инфраструктуру. Постепенно на рынке выделились лидеры. Сегодня наблюдается рост числа и масштаба проектов по промышленному внедрению служб каталогов на уровне всей компании», – сказал руководитель практики базовых инфраструктурных сервисов «К2Тех» Денис Мурунов.

Эксперты CNews оценивают рост рынка решений этого класса в диапазоне 40-50% в год. При этом, большая часть организаций еще не приступила к импортозамещению базовых инфраструктурных сервисов, что предоставляет обширную базу для роста рынка отечественного инфраструктурного ПО. В числе драйверов – требования регуляторов, обеспечение безопасности и санкционной устойчивости ИТ-ландшафта.

«Один из наших флагманских продуктов РЕД АДМ в 2024 году показал взрывной рост в 1319%. Ключевым нововведением в РЕД АДМ стала поддержка гетерогенных сред, чтобы управлять гибридной инфраструктурой с Linux и Windows, а также сложными многодоменными инфраструктурами. Появился инструмент автоматизации с сотнями готовых конфигураций, что кардинально снижает нагрузку на ИТ-специалистов», – сказал директор центра компетенций «Ред Софт» Денис Солоничкин.

Экосистемность и партнерство

Следующий этап в развитии сегмента – формирование устойчивых технологических экосистем, где решения одного или разных вендоров работают как единое целое. Сегодня на российском ИТ-рынке существует множество экосистем – разработчики пытаются построить экосистему собственными силами, либо активно сотрудничают с другими игроками рынка.

При формировании вендорской экосистемы совместимость закладывается на стадии планирования и разработки продуктов, однако в этом случае возрастают риски vendor lock-in, когда при построении ИТ-ландшафта приходится ограничиваться представленными в экосистеме вендора решениями, хотя для заказчика более оптимальным мог бы оказаться нишевый продукт.

Российские разработчики решают непростую задачу: создать конкурентоспособные решения за короткий срок при том, что западные производители совершенствовали свои продукты десятилетиями. Сделать это силами одной компании практически невозможно, поэтому альтернативный путь – объединить усилия в партнерскую экосистему.

«Мы активно развиваем технологическое сотрудничество, интегрировав свои продукты с отечественным оборудованием и обеспечив высокий уровень технической поддержки. «Ред Софт» сотрудничает с более чем 1000 разработчиками программного обеспечения, свыше 100 производителей аппаратного обеспечения стали партнерами компании, а количество совместимых решений превысило 3000», – сказал директор центра компетенций «Ред Софт» Денис Солоничкин.

«На практике все основные российские ОС доказали свою применимость, их успешно используют организации в зависимости от своих конкретных потребностей и окружения. Именно совместимость с экосистемой сопутствующих продуктов становится конкурентным преимуществом современных операционных систем. При выборе партнерской экосистемы возрастает роль интегратора, так как от уровня взаимодействия партнерских продуктов зависит итоговая эффективность инфраструктуры. Мы проверяем зрелость вендорских решений и тестируем возможности для интеграции», – сказал руководитель практики базовых инфраструктурных сервисов «К2Тех» Денис Мурунов.

В ближайшие несколько лет сегмент базовых инфраструктурных сервисов продолжит расти двузначными темпами. Конкуренция будет определяться не только функциональностью, но и способностью решений интегрироваться в экосистемы, обеспечивать кибербезопасность и работать с элементами искусственного интеллекта. Главным итогом 2025 г. становится переход от импортозамещения к осознанному развитию. Следующий рубеж – технологическая устойчивость и интеллектуализация инфраструктуры.