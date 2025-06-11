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Чижов Илья


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 «Ред АДМ» получил статус особо значимого проекта 1
21.11.2024 «Ред АДМ Промышленная редакция» 1.2.2. Настройка ACL-прав для файлового хранилища через веб-интерфейс 1
16.08.2024 «Ред Софт» выпустила «Ред Адм Промышленная редакция 1.2» 1
16.08.2024 «РЕД АДМ Промышленная редакция 1.2»: больше графических инструментов и управление DFS 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чижов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 816 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 3
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 454 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5056 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1622 3
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 120 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 460 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 148 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1085 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11514 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9444 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2262 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 812 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4183 1
Ред Софт - Ред Адм 58 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1382 2
Linux OS 10271 1
Рустамов Рустам 455 2
Россия - РФ - Российская федерация 149647 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1672 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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