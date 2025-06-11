«Ред АДМ» получил статус особо значимого проекта

Система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» российского разработчика «Ред Софт» включена в перечень особо значимых проектов (ОЗП). Присвоенный статус подчеркивает значимость программного продукта для импортозамещения и развития ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Включение флагманского продукта компании «Ред АДМ» в перечень особо значимых проектов Минцифры России — это не просто статус для «Ред Софт», но и возможность подтвердить качество и надежность программных продуктов для цифровизации экономики страны, а также доказательство того, что отечественные предприятия и учреждения доверяют управление ИТ-инфраструктурой программному решению компании.

«Ред АДМ» – система централизованного управления ИТ-инфраструктурой организаций. Продукт может работать в смешанных гетерогенных средах и решать различные задачи администрирования, а также позволяет как создавать инфраструктуру «с нуля» на базе отечественного ПО, так и плавно мигрировать с иностранных продуктов с сохранением бизнес-процессов.

Внедрение отечественных разработок из списка ОЗП позволит российским компаниям минимизировать зависимость от иностранных поставщиков и поддержать развитие программных решений внутри страны.

«Мы гордимся признанием нашего продукта «Ред АДМ» Минцифры России. Этот статус позволяет нам уверенно воплощать амбициозные планы. В ближайшие годы мы намерены сосредоточить силы команды специалистов «Ред Софт» на улучшении решения: повышению функциональности и расширению возможностей системы», – сказал директор департамента развития инфраструктурных продуктов «Ред Софт» Илья Чижов.

«Включение системы «Ред АДМ» в список особо значимых проектов Минцифры России демонстрирует высокий уровень доверия государства к разработкам «Ред Софт». Этот статус подтверждает востребованность разработанного нашей командой ПО для нужд крупных компаний и госучреждений. Отечественный ИТ-продукт «Ред АДМ» позволяет им эффективно поддерживать процессы импортозамещения», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.