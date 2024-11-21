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«Ред АДМ Промышленная редакция» 1.2.2. Настройка ACL-прав для файлового хранилища через веб-интерфейс

В обновлении « Ред АДМ Промышленная редакция» появился новый функционал. Теперь в подсистеме «Файловое хранилище» можно управлять настройками безопасности файлового менеджера, определяя ACL-права доступа для каждого пользователя и групп пользователей в организации, обеспечивая гибкость и контроль над доступом к файлам. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Администратор может настраивать права доступа и редактирования сетевых каталогов как для отдельных пользователей, так и целых групп. Для доступа к меню нужно перейти во вкладку «Файловый менеджер», кликнуть на нужную сетевую папку правой кнопкой мыши и перейти в пункт «Безопасность».

Раздел «Безопасность» содержит две вкладки: «Права Linux» и «Права ACL».

Права Linux — стандартные права доступа. Через данную вкладку администратор может определить владельца объекта (файла или каталога), а также назначить права на чтение, запись и выполнение для владельца, группы и всех остальных пользователей. Права можно назначать как для доменных, так и локальных пользователей и групп.

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Ред Софт

Права ACL, в отличие от стандартных прав, позволяют настроить различные права сразу для нескольких конкретных пользователей или групп пользователей, что расширяет возможности управления правами. Интересной особенностью является рекурсивная выдача прав: права автоматически применяются ко всем вложенным объектам внутри каталога.

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Ред Софт

Таким образом, через веб-интерфейс можно назначать права доступа для различных отделов организации. Например, для настройки сетевой папки отдела бухгалтерии, администратор просто переходит в меню «Безопасность», выбирает группу пользователей бухгалтерии и определяет для них необходимые права. При необходимости можно настроить доступ для отдельных сотрудников, обеспечивая максимальную гибкость и безопасность.

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Права Linux и права ACL работают совместно, при этом система всегда учитывает наиболее строгие ограничения. То есть, если во вкладке прав Linux есть разрешение на чтение папки, а в правах ACL указан запрет, то система запретит пользователю чтение папки. Это позволяет администратору гибко управлять правами в организации и обеспечивать максимальный контроль за доступом.

«"Ред АДМ Промышленная редакция" учитывает не только совместную работу прав Linux и прав ACL, но и настройки безопасности самой точки монтирования. Теперь администраторам доступен удобный и наглядный инструментарий, настроенный для удобной работы прямо из коробки», — сказал Илья Чижов, руководитель отдела разработки инфраструктурных решений «Ред Софт».

Пользователи с действующей техподдержкой могут бесплатно обновиться до версии 1.2.2 через «Центр Загрузки».

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