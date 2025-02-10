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Система Directum RX совместима с решением для централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ»

Компании «Ред Софт» и Directum сообщили об успешном завершении испытаний совместной работы интеллектуальной системы управления бизнес-процессами и документами Directum RX и «Ред АДМ», системы централизованного управления сервисами, рабочими станциями и серверами в организации. Совместное внедрение «Ред АДМ» и Directum RX позволит оптимизировать ряд внутренних процессов в организации: наладить обслуживание ИТ-инфраструктуры из единого центра управления, систематизировать документооборот и освободить сотрудников от ряда рутинных задач. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Оба решения реализованы по принципу low-code-подхода и не требуют от пользователей продвинутых знаний программирования. В состав «Ред АДМ» входит множество готовых конфигураций для управления пользователями, компьютерами и серверами, а все настройки можно осуществлять через веб-интерфейс. Directum RX позволяет задавать регламенты в графическом редакторе процессов и адаптировать систему под сложные специализированные процессы.

Directum RX предлагает инструментарий для работы с разноплановыми задачами бизнеса: от договорной работы и делопроизводства до бухгалтерского документооборота и управления проектами. В состав системы входит набор ИИ-сервисов, которые оптимизируют процессы по обработке текстовой информации: извлекают реквизиты, классифицируют документы, заполняют карточки в системе, определяют ответственных по входящим документам и создают проекты резолюций, сравнивают версии. Генеративный искусственный интеллект создает за человека контент исходящих писем, внутренних и других рабочих документов, проводит суммаризацию содержания документов и готовит к ним аннотации.

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