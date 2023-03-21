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Российский разработчик выпустил систему для централизованного управления ИТ-инфраструктурой

Российский разработчик «Ред Софт» выпустил систему для централизованного управления и построения ИТ-инфраструктур любой сложности «Ред Адм». Благодаря возможности репликации с Microsoft Active Directory 2012R2 система «Ред Адм» позволяет осуществить мягкую миграцию домена.

Новое решение в экосистеме

Система «Ред Адм» – это новое решение в экосистеме «Ред Софт», которое обладает понятным, удобным и современным web-интерфейсом. Разработчики уверяют, что взаимодействовать с системой одинаково комфортно как администраторам с опытом работы в Linux, так и специалистам, привыкшим пользоваться инструментами Microsoft. «Ред Адм» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 16015).

Две редакции системы

Система «Ред Адм» доступна в двух редакциях: стандартная и промышленная.

Стандартная редакция входит в состав Ред ОС «Серверная конфигурация». Она включает в себя подсистемы, позволяющие централизованно установить или обновить программное обеспечение, подключить необходимые сетевые каталоги, персонализировать рабочие места пользователей, управлять объектами домена и решать другие рутинные задачи.

Промышленная редакция включает в себя расширенное число подсистем – автоматизации работы администраторов, централизованной установки операционных систем по сети, мониторинга состояния рабочих станций и прочее. Ее отличительной особенностью является подсистема «Служба каталогов» с возможностью репликации Microsoft Active Directory 2012R2.

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Разработчики уверяют, что взаимодействовать с системой одинаково комфортно как администраторам с опытом работы в Linux, так и специалистам, привыкшим пользоваться инструментами Microsoft

Репликация с Microsoft Active Directory

В 2022 г. уход западных ИТ-гигантов актуализировал потребность в оперативной замене иностранного программного обеспечения. Внедрение российских решений, в том числе популярных российских операционный систем, выявило ряд проблем, в частности при импортозамещении доменной инфраструктуры и автоматизации управления рабочими станциями. Представленные на рынке решения требовали выстраивания новой ИТ-инфраструктуры, что влекло кратное увеличение ресурсозатрат.

Система «Ред Адм» включает подсистему «Служба каталогов» – благодаря возможности репликации с Microsoft Active Directory 2012R2, она обеспечивает гетерогенность и сохраняет функционирование ИТ-инфраструктуры даже в активной фазе миграции. Таким образом перевод ИТ-инфраструктуры на российское программное обеспечение не потребует дублирования действующих сервисов и информационных систем, а также создания дополнительного домена.

«Ред Софт разработала инструмент для удобного управления ИТ-инфраструктурой и мягкой миграции с сохранением ее функциональности – «Ред Адм». Решение позволяет в процессе перехода на российское ПО организовать гетерогенную среду за счет полноценной репликации с Microsoft Active Directory 2012R2 до полного перевода всех сервисов. То есть заказчики могут настроить используемую ИТ-инфраструктуру, где продукты Microsoft будут гармонично взаимодействовать с российским ПО до завершения миграции», – рассказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Токен: Pb3XmBtzt7cXhuLMQJ8YxUp8AZDnMCtMFsJJBevРекламодатель: ООО «Ред Софт»ИНН/ОГРН: ИНН/ОГРН:9705000373/5147746028216Сайт: red-soft.ru

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