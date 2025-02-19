«Ред Софт» анонсирует выпуск новой версии системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм»

Команда разработчиков «Ред Софт» сообщила о скором выходе новой версий системы «Ред Адм», которая призвана вывести управление ИТ-инфраструктурой на новый уровень и стать стандартом в отрасли. «Ред Адм» позволит пользователям не только по-новому взглянуть на продукт, но и решать с его помощью объемные и комплексные задачи, в том числе связанные с управлением сложными ИТ-инфраструктурами. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В состав продукта войдут новые подсистемы, которые обогатят функциональные возможности решения, а работа с «Ред Адм» станет проще и удобнее. Благодаря расширению возможностей веб-интерфейса, которые ранее были доступны только через консоль, управление будет понятным даже для неподготовленных пользователей.



В новой версии текущие подсистемы получат дополнительные инструменты, направленные на повышение удобства работы системных администраторов. Большая часть задач по администрированию станет автоматизированной: начиная от установки приоритетности конфигураций до новых возможностей управления контроллерами домена. В фокус внимания разработчиков «Ред Адм» также попало обеспечение нового уровня интеграции с продуктами экосистемы «Ред Софт» и сторонними решениями.