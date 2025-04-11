Удаленный режим работы остается привилегией

Дистанционный режим работы пока остается привилегией: удаленка есть в 4 из 10 компаний, но в большинстве из них в таком формате работают менее 10% от штатной численности. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В настоящее время 43% предприятий разрешают своим сотрудникам работать из дома. В Москве и регионах этот показатель немного выше — 44% и 46% соответственно, тогда как в Санкт-Петербурге ниже — 37%. По сравнению с августом 2024 г. количество предприятий и организаций, практикующих удаленку, практически не изменилось: возможность работать из дома остается отличным элементом системы мотивации персонала. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В целом удаленный формат работы остается привилегией: в большинстве компаний (70%) в таком режиме работает менее 10% сотрудников.

Количество компаний, в которых есть сотрудники, работающие из-за рубежа, составляет всего 4%. В Москве этот показатель чуть выше, чем в Санкт-Петербурге и регионах, — 6, 3 и 4% соответственно.

Чаще всего на удаленке работают ИТ-специалисты: об этом рассказали 38% менеджеров по персоналу (в августе 2024 года таких было 31%). На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, а также HR-менеджеры (по 21%). На третьем месте — инженерно-технические работники: конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (17%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 192

Время проведения: 5 марта - 9 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.